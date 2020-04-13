2020-04-13T17:16:18+03:00
Общество

Дистанционные способы оплаты жилищно-коммунальных услуг

Обращение министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира Якушева
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Президент и правительство России, региональные и муниципальные власти принимают все меры, направленные на защиту граждан страны и борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Приняты такие решения и в отношении отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Они позволяют ограничить количество контактов людей и предотвратить риск их заражения. Так, автоматически на полгода продлевается предоставление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, временно приостанавливается начисление пени и ограничение предоставления коммунальных услуг в случае несвоевременной оплаты. Все эти меры направлены на поддержку людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Управляющим компаниям рекомендовано чаще убирать места общего пользования, проводить их дезинфекцию. Дополнительные меры безопасности вводятся и организациями коммунального комплекса, главная задача которых в это непростое для всех время обеспечить нас водой, светом, теплом и другими необходимыми ресурсами.

Работая честно и на совесть, коммунальщики будут благодарны вам за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. И сейчас для этого не надо идти в банк или на почту, оплатить квитанцию можно дистанционно по Интернету. Своевременная оплата – значимый фактор, влияющий на бесперебойную и качественную работу отрасли. Мы просим вас вовремя оплачивать услуги и постараться не накапливать долги.

Уважаемые соотечественники, аккуратно соблюдайте режим самоизоляции и все рекомендации, которые даются Минздравом России.

Объединив усилия, мы справимся со всеми проблемами!

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

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