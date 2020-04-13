Отец Александра Керенского выдал Володе Ульянову прекрасную характеристику

«Ленин». Так - звучно и просто - доктор исторических наук Сергей Девятов и кандидат исторических наук Юрий Сигачев назвали фотоальбом - в нем более 300 уникальных снимков, редких архивных документов - посвящённый 150-летию первого руководителя советского государства - председателя Совнаркома – первого советского правительства.

«Излишне замкнут и нелюдим»

Беседуем с одним из авторов альбома - профессором Девятовым.

- Сергей Викторович, мы вот для себя сделали маленькое открытие: два выдающихся политических деятеля России начала ХХ века, сыгравших огромную роль в революционных событиях 1917 года, глава советской республики Владимир Ленин и председатель Временного правительства Александр Керенский, родились в один день – 22 апреля.

- Да, только у Ленина эта дата исчисляется по новому стилю (по старому – 10 апреля), а у Керенского – по старому (по новому – 4 мая).

- Но зато оба – без всяких оговорок – появились на свет в одном городе – Симбирске.

- Вот это действительно точно! Только Ленин – в 1870-м, а Керенский – в 1881-м.

- Они там семьями не дружили, случаем?

- Данных о том, что семьи дружили, нет. Но то, что они были очень хорошо знакомы, это несомненно.

Дело в том, что отец Ленина - Илья Николаевич Ульянов - являлся непосредственным начальником Федора Михайловича Керенского, отца Александра.

Федор Керенский в Симбирске служил директором гимназии, в которой, кстати, учился Володя Ульянов. Илья же Николаевич занимал пост попечителя народных училищ Симбирской губернии. Понятное дело, что отцы будущих политических соперников-антагонистов достаточно плотно общались.

- Это правда, что директор гимназии Федор Керенский дал характеристику Володе Ульянову для поступления в Казанский университет. Как это случилось?

- Да, это было уже после того, как Илья Николаевич умер, а старший брат Володи Александр был казнен за покушение на царя.

В.И. Ленин считал, что это лучшая фотография - он здесь больше чем на других похож на себя

* * *

Из отзыва директора Симбирской гимназии Ф.М.Керенского о В.И.Ульянове 10 (22) августа 1887 г.

«Весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный Ульянов во всех классах был первым учеником и, при окончании курса, награжден золотой медалью, как самый достойнейший по успехам, развитию и поведению...

Присматриваясь ближе к образу домашней жизни и к характеру Ульяновa, я не мог не заметить в нем излишней замкнутости, чуждаемости от общения даже с знакомыми людьми, а вне гимназии и с товарищами, и вообще нелюдимости»...

* * *

- Какая подробная характеристика...

- Такие отзывы давались всем гимназистам. А вот «четверку», единственную в золотом аттестате Володи, отец Керенского все же поставил. По иронии судьбы – по логике! Человеку, за которым - спустя годы - не только соратники, но и политические противники признавали удивительную способность к логическому мышлению, к умению сопоставлять факты и делать убедительные умозаключения.

Кабинет Ленина

- Федор Михайлович назвал Володю нелюдимым.

- Да, там есть такое слово. Но это, пожалуй, единственная относительно негативная характеристика. То есть директор отметил, что Володя близко не сходился с товарищами.

- У нас сейчас бы написали: несколько замкнутый.

- Да, скорее всего так. Хотя, думаю, свою роль в поведении Володи сыграло трагическое событие, связанное с братом.

- На здании бывшей гимназии сейчас две мемориальные доски: одна – что здесь учился Володя Ульянов, а вторая – что в этом доме родился Александр Керенский. Может быть, Вова Ленин, ой, Ульянов обижал Сашу Керенского где-нибудь на школьном дворе?

- Да нет. Во-первых, Володя драчливостью не отличался.

- Иначе бы золотую медаль не дали.

- Да. Во-вторых, Саша Керенский пошел учиться, когда Володя уже выпустился. А, в-третьих, гимназия, в которой Саша корпел над науками, располагалась совсем в другом городе - в Ташкенте, куда его отец был назначен главным инспектором училищ Туркестанского края.

Пропуск Ленина в Кремль

Зачем вождю выдали пропуск в Кремль?

- А ещё какие уникальные документы в вашей новой книге?

- Из артефактов, - это, пожалуй, документ, удостоверяющий личность председателя Совета Народных Комиссаров, будем говорить так, премьер-министра. Это пропуск на вход в Кремль, который датирован 1922 годом. Естественно, речь идет о Владимире Ленине.

- Он ведь жил в Кремле! У него там квартира была.

- В 1922 году Ленин много времени проводил уже в Горках. Потому в этом удостоверении и написано, что председатель Совета Народных Комиссаров имеет право проходить на территорию Московского Кремля. В любом случае, такой совершенно уникальный, редкий документ.

- Он нигде не публиковался?

- Да, впервые вот публикуется именно в «Комсомольской правде».

- Мы обратили внимание, даже по фотографии видно, что это новенькое совершенно удостоверение. Видимо, им мало пользовались. Это потому что Ленин болел, или просто не показывал?

- В 1922-м, конечно же, Ленина в лицо узнавали всюду. Он уже признанный лидер советского государства, признанный лидер революции. И, конечно, узнаваемость была полная.

Не могу сказать, показывал ли он сотрудникам охраны удостоверение или нет, но то, что документ хорошо сохранившийся, не потрепанный, это точно.

- Он же не мог сказать: «Наденька, ты не видела мое удостоверение? Мне надо в Кремль ехать». А сколько всего подлинников, документов, фотографий в вашей книге?

- Артефактов (документов, фотографий, материалов) в книге более 300. Все подлинные. Основная масса их хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ). Центральный музей Ленина в советские времена часть этих материалов показывал, но собрать их под единой обложкой, в одной книге удалось только сейчас. Это, действительно, редкость.

«Мы тоже выполняем решения XIII съезда РКП(б)»?

- Знаем, что лично вы долгое время работали в музее «Кабинет и квартира Владимира Ильича» в Кремле.

Мы в “Комсомолке” тоже от случая к случаю этой темой занимаемся, один из авторов этого интервью c Ольгой Дмитриевной Ульяновой (племянницей Владимира Ильича) был знаком. Как нам, бывшим октябрятам, пионерам, комсомольцам избежать каких-то симпатий к личности Ленина, может быть, излишних? Потому что совершенно другое поколение сейчас будет читать книжку.

- В том-то и дело. Здесь принципиально иной подход - с точки зрения подачи материала. В свое время очень много было публикаций о Ленине, может быть, даже слишком много. Но все они носили официально-конъюнктурный характер.

Перед нами стояла задача уйти от навязывания какой-то оценки личности Ленина. Мы взяли фактическую составляющую, которая абсолютно объективна и подтверждена большим объемом документов, фотографий, книг. То есть отсутствует вкусовщина. Любой человек имеет право своими глазами увидеть подлинники и на их основании составить свое представление о личности, о деятельности, сделать собственные выводы. Это научно-популярное издание, это не монография. Это книга, которая рассчитана на широкий круг читателей. Притом, что, конечно же, вполне серьезная с научной точки зрения работа.

- А трудно, наверное, было отыскать какие-то новые документы о Ленине? О нем столько всего написано-издано.

- Совершенно верно! Ленин, наверное, наиболее описанная в архивном плане личность ХХ века. Это гигантский объем материалов, который собирался с 1924 года. Тогда это был Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма. Менялись названия, сейчас это РГАСПИ (Российский государственный архив социально-политической истории). Большой коллектив архивистов, историков скрупулезно собирал и отрабатывал все это в течении десятилетий на самом высоком научном уровне.

По решению XIII съезда партии все документы, связанные с жизнедеятельностью Ленина, его рукописи, записки, письма, даже пометки на книгах, все концентрировались именно в фонде Ленина в Центральном партийном архиве. Они изучались, обрабатывались, и, конечно, для историков это огромное благодатное поле для деятельности. Но в советские времена, конечно, ряд документов и фотографий был недоступен для исследователей, засекречен. И сегодня мы их открываем заново, что чрезвычайно интересно и любопытно.

- Получается, что мы тоже с вами в какой-то степени выполняем решения XIII съезда РКП(б) – изучаем Ленина.

- Мы в данном случае просто даем заинтересованному читателю возможность составить полное и всестороннее представление об этом человеке.

Зал Политбюро

Кто “живее всех живых» сегодня?

- Сколько времени вы работали над этой книгой?

- Довольно долго. Но, надо сказать, что, так или иначе, мы с этой темой достаточно плотно сталкивались во время работы по другим научным проектам. Но если говорить о непосредственной работе, это год.

- Еще на какие документы, иллюстрации, факты нам следует сделать акцент?

- Я бы внимательно посмотрел материалы, связанные с 17-м и 18-м годами, потому что это годы переломные. Сначала Ленин возвращается из эмиграции, из Швейцарии, затем идет достаточно интенсивный период политической борьбы. Дальше – нахождение на нелегальном положении в период Временного правительства, после неудачной попытки перехвата власти в середине лета 1917-го года. А дальше он приходит к власти. Вот это очень любопытный момент. Потому что в этот период проявляется многообразие личности Ленина, его предельная целеустремленность, жесткость. Он делает максимум, чтобы завоевать власть, а потом, получив ее, не имея навыков государственного управления, не имея даже выстроенной концепции новой власти, во многом ситуативно создает совершенно новое общество. Не будем рассуждать, оно позитивно либо негативно, но скорость прохождения всех этих стадий совершенно феноменальная. Это притом, что еще в начале 17-го года на встрече с молодыми швейцарскими социал-демократами Ленин говорит, что революция, видимо, состоится нескоро, может быть, они не доживут до нее.

Кто «живее всех живых»?

- В собранных вами документах наверное и товарищ Сталин присутствует?

- Ну, конечно. Есть такие хрестоматийные, еще с советских времен, фотографии Ленина и Сталина, есть коллективные портреты с делегатами съездов. Там фигурирует еще Калинин Михаил Иванович, председатель ВЦИК. А есть и парные фотографии – Ленин и Сталин в Горках.

- Это известные или новые снимки?

- Достаточно известные. Мы спорили, давать ли фотографию, где Сталин и Ленин стоят в Горках. Изображение получилось не в фокусе. Конечно, с точки зрения фотографической это чистый брак, но, с другой стороны – документ. И он тоже хранится в Центральном партийном архиве.

- На этом снимке Ленин такой простой, близкий, а у Сталина хитрый вид.

- Есть очень любопытные воспоминания Милована Джиласа (это один из лидеров югославской Коммунистической партии, партизан, один из близких соратников Тито). Он характеризует Сталина в своей книге «Лицо тоталитаризма». Он был на даче вождя, описывает внешний вид Иосифа Виссарионовича и очень четко говорит, что такая мужицкая хитринка была у Сталина. Это, видимо, прошло через всю жизнь генералиссимуса – некий такой элемент не очень скрываемой хитрости.

- Может быть, опять мода на Сталина пошла, раз вы взяли в книгу такие снимки?

- Да нет, это ложится очень четко в концепцию, в канву подобного издания. В этом нет ни дани моде, ни личных симпатий или антипатий. Сталин - один из близких соратников Ленина, Генеральный секретарь партии, человек, который отвечал за состояние здоровья Владимира Ильича в период его болезни, наконец. Без документов с его присутствием картины получилась бы неполной.

- А кто сейчас популярнее в России – Ленин или Сталин, на ваш взгляд?

- Честно скажу, не знаю. Не встречал социологических опросов по этому поводу.

- Вам не кажется, что в народном сознании рейтинг Сталина нынче выше. Сталин ассоциируется с понятиями порядка, Победы, а Ленин – с переворотом, гражданской войной, разрухой.

- Да, страна пережила две революции: в 17-м, потом в 91-м. И обе принесли массу негатива: нищету, разгул преступности, развал хозяйства. В общем, многовато революций для одной страны в такой короткий по историческим меркам период времени. Поэтому хочется порядка и не хочется революций,

КСТАТИ

«А почему ничего нет о том, как Путин носил Ленину еду?»

- Вы упомянули про соратников Ленина, а про обслугу не пишете? Вот в Горках рассказывают про повара Спиридона Путина – деда нынешнего президента. У нас в «Комсомолке» и материал был «Путин носил еду Ленину»

- Нет, у нас в первую очередь речь идет о Ленине как об исторической персоне, как о серьезном и очень известном деятеле. Мы не ставили задачу показать жизнь и быт вождя, хотя это тоже очень интересно, в принципе это тоже из разряда того, что не показывали в советские времена. В нашей концепции мелкие бытовые подробности только помешали бы общей задумке.