2020-04-13T18:15:24+03:00
Экономика

Минвостокразвития России начинает отбор инвестпроектов, реализуемых в Арктике

Проекты должны предусматривать создание новых рабочих мест и демонстрировать высокие показатели бюджетной эффективности
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Реализация инвестиционных проектов в Арктике – залог устойчивого развития региона.Реализация инвестиционных проектов в Арктике – залог устойчивого развития региона.
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Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики издало приказ «О проведении отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации» от 10 апреля 2020 г. Ведомство будет рассматривать проекты с 15 апреля по 1 июня.

«Реализация инвестиционных проектов в Арктике, а также поддержка этих инициатив государством – залог устойчивого развития региона», – убежден советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» Антон Кобяков.

18 марта правительство РФ издало постановление «Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации». Теперь предприятия смогут получить федеральную субсидию на «осуществление капитальных вложений в объекты инфраструктуры». Согласно документу, общий размер средств государственной поддержки по предполагаемому проекту не должен превышать 20% заявленных частных инвестиций на его реализацию. Инвестиционный проект должен предусматривать создание новых рабочих мест, демонстрировать высокие показатели бюджетной эффективности.

«С 15 апреля мы запускаем отбор инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны. Федеральная субсидия – это реальная помощь в создании объектов электроэнергетики, железнодорожной инфраструктуры, наружного газопровода, крупных автомобильных дорог. Благодаря государственной поддержке регион получит не только масштабную модернизацию инфраструктуры, но и новые рабочие места, а в перспективе и улучшение социально-экономических показателей в целом. Мы адаптируем под специфику Арктического региона опыт Дальнего Востока, который демонстрирует отличные результаты и высокую эффективность. В июне список инвестиционных проектов, которые получат субсидию для реализации в Арктике, будет определен», – сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Привлечение инвестиций в Арктику станет одной из ключевых тем деловой программы Международного арктического форума, который пройдет в 2021 г. Деловая повестка мероприятия будет включать в себя также разработку новых технологий, развитие человеческого капитала в условиях Арктики, экономику развития, рациональное освоение ресурсов и устойчивое развитие Арктической зоны. Организатором Форума выступит Фонд Росконгресс. Узнать подробную информацию о мероприятии можно на официальном сайте Форума.

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