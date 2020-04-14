Рейтинг социальной ответственности бизнеса: Какие корпорации больше всех помогают России в борьбе с коронавирусом

Но на самом деле это даже не все средства, которые могут быть направлены на поддержку людей и экономики. Если брать пример США и Китая, то там огромную роль в спасении страны играют богатейшие ее представители. Миллиардеры вроде основателя Alibaba Джека Ма или создателя Microsoft Билла Гейтса словно соревнуются между собой, кто больше выделит денег на борьбу с глобальной инфекцией.

Совокупное состояние 200 богатейших россиян, по оценкам Forbes, составляет около $500 млрд (это, на секундочку, более 36 трлн рублей). Разумеется, сюда входят не столько их свободные средства, сколько стоимость компаний, которыми они владеют. И все же помочь народу в трудную минуту могут все из них.

Мы решили составить своего рода рейтинг социальной ответственности российских миллиардеров и корпораций, которые они возглавляют. На основе открытых данных мы узнали, кто уже потратился на общее благо, а кто, похоже, хочет избежать незапланированных трат.

1 Владимир Потанин («Норильский никель», «Интеррос»)

С большим отрывом от всех остальных на первом месте среди тех, кто активно включился в борьбу с эпидемией, находится президент «Норильского никеля» Владимир Потанин. Возглавляемая им горно-металлургическая компания, как стало известно на этой неделе, выделила 10,5 млрд рублей на закупку лекарств, медицинских средств защиты и оборудование больниц в регионах своего присутствия (Красноярский край, Мурманская область). Деньги также пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса,

пострадавшего от введения карантинных мер. А для поддержки удаленной занятости в Норильске дочерняя структура «Норникеля» на 45% расширила цифровые каналы связи для местных сотовых операторов.

Помимо этого, сам Потанин ранее выделил из личных средств 1 млрд рублей на поддержку общественных организаций, работающих в условиях пандемии. Деньги будут распределены грантами до 10 млн рублей среди десятков некоммерческих организаций. Направления - от помощи бездомным до православных инициатив.

«Если в прошлый кризис задача крупного бизнеса была не разориться, то сейчас - помогать. Нужно снять часть головной боли с государства. Поскольку мы в хорошей форме, то мы должны позаботиться о своих работниках, всячески их защитить как с медицинской точки зрения, так и с социальной. Это первое.

А второе - посмотреть вокруг себя и помочь муниципальным образованиям, городам, особенно моногородам, в которых мы находимся», - говорил Потанин в интервью «Комсомольской правде».

2 Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»)

USM Holdings, в котором Усманову принадлежит 60%, выделил 2 млрд рублей на работу российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Помимо России, Усманов помогает и своему родному Узбекистану: он выделил $20 млн (порядка 1,5 млрд рублей) на оборудование новейшей инфекционной клиники в этой стране.

Аффилированная с Усмановым компания Mail.ru выделила 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.

3 Сулейман Керимов («Полюс»)

Основной владелец золотодобывающей компании направил медицинское оборудование и лекарственные препараты в Дагестан. Общая сумма закупленных товаров составляет около 1,5 млрд рублей. Кроме того, «Полюс» обеспечит экспресс-тестами на коронавирус всех своих сотрудников в Красноярском крае.

4 Геннадий Тимченко («Волга груп»)

Средства в размере более 1,3 млрд рублей направлены на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и компьютерных томографов, а также защитных масок, антисептиков и других расходных материалов для врачей.

5 Михаил Фридман («Альфа-групп»)

Фридман, а также его партнеры Герман Хан и Алексей Кузьмичев направили годовую прибыль одной из своих компаний А1 в размере 1 млрд рублей на противодействие распространению эпидемии. Как и Усманов, «альфовцы» решили передать средства в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

КТО ЕЩЕ

• Хозяин «РУСАЛа» Олег Дерипаска строит три мобильные больницы в Иркутской области и приобретает для этого же региона три реанимобиля (общие затраты не раскрываются).

• Виктор Вексельберг («Ренова») выделил $1,2 млн (более 85 млн рублей) на питание для пожилых жителей, находящихся на карантине, и закупку реагентов для экспресс-тестов.

• Экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев направил 80 млн рублей в Пермский краевой фонд социальной поддержки, где собираются средства на борьбу с пандемией.

ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ

• Целый ряд капитанов крупного бизнеса пока приняли решение лишь о помощи сотрудникам собственных компаний. Например, руководитель «Северстали» Алексей Мордашов распорядился выделить по 10 тысяч рублей каждому работнику (за исключением топ-менеджмента). Общая сумма выплат составит 500 млн рублей.

• Руководство «ЛУКОЙЛа», включая Вагита Алекперова и Леонида Федуна, направят свои дивиденды за 2019 год в фонд поддержки компании.

• По 100 млн рублей выделили в «Еврохиме» (владелец Андрей Мельниченко) и «Магнитогорском металлургическом комбинате» (Виктор Рашников) на приобретение средств защиты для своих сотрудников.

ПОКА ОТМОЛЧАЛИСЬ

Ничего пока неизвестно о том, будут ли помогать государству в противостоянии с коронавирусом такие бизнесмены, входящие в первую двадцатку богатейших россиян: глава Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, лидер «НОВАТЭКа» и «СИБУРа» Леонид Михельсон, владелец группы «ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров и президент «Уральской горно-металлургической компании» Искандер Махмудов.

Ну а знаменитый Роман Абрамович пока если и помогает, то не своим соотечественникам. Известно, что он предложил бесплатное размещение в своем лондонском отеле Stamford Bridge Millenium приезжим медикам и даже пообещал платить им зарплату.