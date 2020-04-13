Программу «На самом деле» заменили в эфире, но Тимур Еремеев сохранил зарплату

Тимур Еремеев в марте сменил Дмитрия Шепелева и стал ведущим передачи «На самом деле» на Первом канале. Но после первых недель работы нового ведущего в стране объявили режим самоизоляции из-за коронавируса. Продюсеры решили убрать на время скандальный проект с героями, экспертами и множеством гостей – вместо «На самом деле» по будням теперь идет развлекательно-познавательная передача «У нас все дома».

За Тимура Еремеева можно не волноваться – зарплату он продолжит получать. Команда проекта «На самом деле» - ведущий и эксперты (полиграфологи Сабина Пантус и Роман Устюжанин) переехали в более жизнерадостные декорации «У нас все дома». Миссия у передачи важная. «Хочу, чтобы студия программы стала пространства для обмена опыта, чтобы каждый, кто оказался у экрана увидел, что он не одинок», - говорит Еремеев. Будет много полезных советов, лайфхаков и личного опыта звезд, экспертов.

На связи со студией по видеосвязи звезды, которые показывают, как живут на карантине. К примеру, Анфиса Чехова демонстрирует, как дезинфицирует кнопки лифта, моет лапы собаке после прогулки, а потом после всех мер предосторожности принимает на дому близкую подругу – мастера маникюра. В студии врач-инфекционист и другие эксперты оценили ее поступки: что можно брать на вооружение, а какие поступки Чеховой лучше не повторять. Чего только нет в эфире: и забавные ролики о том, как развлекаются на карантине обычные семьи, и рассказы о самоизоляции семьи Еремеева, практические советы по защите от коронавируса, и народное творчество на карантине. В общем, два в одном – и развлечение, и полезная информация. Звезды, конечно, успокаивают народ как могут. Нонна Гришаева с мужем рассказывают, что впервые так много времени проводят вместе и счастливы, что теперь могут вечером играть с сыном, подолгу разговаривать. Валентин Юдашкин печет хлеб с внуком, Утяшева и Воля танцуют…

Сам Тимур говорит, что выезжает из дома только за продуктами и на съемки. Еремеев переживал из-за того, что пришлось отказаться от ежедневных пробежек, но уже привык наматывать по 5 -7 км дома на беговой дорожке. Ну а «На самом деле» вернется в эфир после того, как все телезрители вернуться к привычной жизни. Поклонники передачи отметили, что яркая одежда Тимуру Еремееву и Сабине Пантус идет гораздо больше, чем темные тона «На самом деле». Может и формат «На самом деле» раскрасят в более позитивные тона после карантина?