Футбольный арбитр назвал самых грубых, подлых и разговорчивых игроков России

Любая футбольная команда в каком-то смысле похожа на школьный класс. Есть свои умницы-отличники-зубрилки - ребята, не замеченные в скандалах, примерные семьянины и все такое. Есть, конечно, и хулиганы, которые и в бок локтем могут «случайно» заехать или еще какую-нибудь гадость совершить. В школе на таких нашла бы управу училка с указкой. А на футболе для «модерации» есть арбитр.

Футбольный арбитр Игорь Федотов восемь лет судил матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а теперь разбирает на собственном канале в Ютюбе спорные решения своих коллег. И уж кто как не он знает все о главных «плохишах» российского футбола?

«ХОДИТ И ХОДИТ…»

- Кто самый главный болтун РПЛ, кто больше всех пререкается?

- Самые главные уже уехали, их уже нет в России. Чемпионом по болтовне был швед Понтус Вернблум из ЦСКА.

- Он по-английски с вами говорил и оскорблял?

- Иностранцы - они хитрые. Вернблум сначала по-английски с тобой разговаривает, а потом на своем языке начинает. Скорее всего оскорбляет, да. Но ты же по-шведски не понимаешь.

Понтус ВернблумФото: GLOBAL LOOK PRESS

- А из русских игроков кто самый болтун?

- Для меня - Глушаков. (Денис Глушаков до 2019 года выступал за московский «Спартак», вся страна следила за его разводом с женой, которая вроде как застукала футболиста с другой женщиной в бане, - Авт.). За мной он постоянно ходил во время матчей, постоянно что-то рассказывал: там меня ударили, там толкнули. Я у него спрашиваю: «Больно?» - «Да». Говорю: «У кошки боли, у собачки боли, у тебя - не боли!».

- Это вы, игроки и судьи, прямо во время матча так разговариваете?

- Да, конечно. С игроками нужно общаться, сглаживать. Иначе игра может выйти из-под контроля.

- Судя по телетрансляциям, Артем Дзюба постоянно предъявляет претензии к арбитрам - после любого эпизода не в его пользу.

- Не, он разговаривает обо всем и ни о чем: «Ну что ты свистишь, я что, трогаю его? Он меня тоже за майку…» «Артем, - говорю, - нормально все, играй. У тебя хорошо это получается».

Артем ДзюбаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

VAR ПРОТИВ ПОДЛОСТИ

- Когда арбитрам не были доступны повторы моментов, были такие подленькие футболисты, которые незаметно сопернику могут на ногу наступить, ущипнуть, еще что-то сделать. Сейчас есть такие?

- VAR (видеоассистент рефери - дополнительный арбитр, который следит за видеотрансляцией и имеет возможность отматывать некоторые моменты, - Авт.) появился - все. Любой контакт, любой удар исподтишка - это все смотрится на повторах. Раньше подлости были, да.

- Кто этим грешил? Можете назвать персонально?

- Да они все потихоньку, по чуть-чуть. Ударит соперника куда-нибудь. А пойми, что произошло. Ни я, ни ассистент не увидел.

- Судьям раньше приходилось держать в уме таких игроков? Чтоб знать, чего от него можно ожидать.

- Судья и сейчас обязаны это делать. Получаешь назначение на матч во вторник, к выходным просматриваешь как минимум по два последних матча каждой команды, кто за что карточки получал, кто как играет. Игроки почему-то думают, что никто из судей ничего про них не знает. Это не так. Мы даже схемы изучаем, кто в каких зонах играет. Это упрощает работу в итоге. Персонально приглядываешь за тем или иным игроком. Бернард Бериша из «Ахмата», например, симулирует…

ПОВАЛИТЕЛЬ ЧУЖИХ ЗАЩИТНИКОВ

- Бериша - главный симулянт Российской Премьер-Лиги?

- Да нет, я просто пример привел. Из последнего у него видел, когда он пытался симулировать на поле. Но сейчас, повторюсь, смысла симулировать нет - это все видно на повторах, больше шансов карточку за такое получить… Так вот. За игроками мы следим. Я, например, за Дзюбой персонально приглядывал и ассистентов просил помогать.

- Артем часто в борьбе валит чужих защитников. Это о чем говорит? Просто много борьбы или он при своем росте (196 см, - Авт.) все-таки немного неуклюжий?

- Нет, он специально так делает, рассчитывая, что арбитр это не увидит. Партнеры часто совершают верховые передачи на Дзюбу, потому что он высокий. Попробуйте посмотреть за его игрой ДО этого паса. Он прихватывает защитника за футболку. Тот, чтобы не проиграть позицию, тоже держит Дзюбу за футболку. Но как только к ним приближается мяч - следовательно и арбитр начинает на эту парочку смотреть - Дзюба отпускает соперника, а тот продолжает держать. В итоге выглядит, будто это защитник нарушал правила. Вот такие моменты арбитру нужно держать в голове и правильно выбирать позицию, чтобы видеть такие хитрости.

- А, скажем, у Кокорина есть такие фишки свои?

- Да нет, он довольно простой и непроблемный для судей игрок. То, что у него в личной жизни происходит - это другое. А на поле с ним просто.

«ТАКОЕ ДАЖЕ В РЕГБИ НАКАЗЫВАЮТ»

- Можете назвать сложных, грубых российских футболистов, у которых есть какие-то свои «фишечки»?

- На мой взгляд, играть сейчас стали мягче. Потому что появился VAR. Но отдельные случаи все-таки бывают. Самый страшный случай за последнее время - игра полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, который в матче с «Ростовом» схватил бегущего соперника за шею и швырнул на газон. Такие эпизоды даже в регби, где многое разрешено, серьезно наказываются. Здесь Баринова нужно было удалять без всяких вариантов. Но судья Михаил Вилков показал игроку всего лишь желтую карточку.