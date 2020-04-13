Отцы-молодцы: в Коми устроили конкурс для пап, развлекающих детей на карантине

Папа может все, что угодно! И сказку на ночь, и блины на завтрак, и зарядку, и… Долго рассказывать, лучше сморите сами, как в Коми отцы-молодцы не дают скучать своим чадам во время карантина. И берите пример! Для таких заводных пап в республике устроили необычный интерактивный конкурс-акцию «Дома с папой». Об этом сообщает портал Открытые НКО. Отчеты с фото и видео об активном времяпровождении, пусть и в четырех стенах, появляются в социальных сетях. Главная задача акции — найти самых инициативных пап, которые в эти непростые времена устраивают своим детям интересные занятия и игры. Ну и «подстегнуть» других мужчин, которые проводят дни вынужденного отдыха лежа на диване.

— Стены в прихожей мы с папой обшили, цветочки посадили! Пришло время и для игр, и мы устроили настоящий шашечный турнир! После продолжительного «боя» победил сильнейший, в этот раз им оказался я, — пишет на своей страничке в соцсетях школьник Владислав Семуков.

О скуке не может быть и речи, мальчик с гордостью рассказывает о том, как весело они проводят время с папой. И книжки читают, и рисуют, и мастерят.

— Мы с папой — экспериментаторы! — делится 4-летний Тимур Коада. — Провели опыты: вода-лед-пар, воздух, магниты, лупа. Было очень интересно и увлекательно!

И, к счастью, таких пап-много! Чтобы стать участником необычного конкурса, нужно всего лишь ежедневно размещать во «ВКонтакте» или в «Instagram» фото или ролик с рассказом о том, что хорошего, доброго, полезного и нужного вы сделали с папой в течение дня. Оставлять свои истории можно до 20 апреля 2020 года с хэштегами #ДомасПапой #ДомасПапойвКоми. Конкурс проводится Ассоциацией детских общественных объединений Республики Коми совместно с Советом Отцов Республики Коми.

— Смотрите фото и видео нашего марафона и будьте с папами дома, — призывают в Совете Отцов Республики. — Мы ответственно относимся к воспитанию детей, мы за — здоровый образ жизни и сохранение семейных ценностей. И во многом именно от пап зависит, что будет окружать наших детей, как они будут проводить свое время.

Победителей конкурса выберут уже в конце апреля и наградят подарками в различных номинациях.

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