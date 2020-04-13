Кто хайпит в спорте в эпоху коронавируса

Спортсмены – дармоеды. Футболисты – миллионеры-бездельники. Хоккеисты и все остальные вместе с ними – ничуть не лучше. Весь спорт надо лишить государственного да и вообще любого финансирования, зачем он вообще нужен? Это краткий набор лозунгов, которые звучат после каждого провала российских футболистов в Европе, или очередного скандала с ВАДА. Сейчас у нас уникальный шанс увидеть, что будет, если профессиональный спорт, все эти премьер-лиги, кхлы и биатлонные гонки исчезнут из нашей жизни.

Вот он глобальный эксперимент, перед вами. Смотрите.

Спорт ведь не ушел просто так. Он забрал с собой окружавшие его эмоции. Он забрал матчи, где ты переживал за своих. Он забрал красоту голов, бросков и ударов. Он забрал стройную логику спортивной статистики. И достойные новости, которые можно без стыда обсуждать в своем кругу, он тоже забрал.

Но если что-то исчезает, то это место занимает что-то другое. Вы видели спортивные новости в России эпохи коронавируса? Вы видели их главных ньюсмейкеров?

Например, Василий Уткин. За прошедшие пару недель умудрился перессориться с уймой народа. И каждый твит становился чуть ли не самой обсуждаемой новостью дня:

- Обвинил Тину Канделаки в торговле масками по тысяче рублей, а заодно и в некомпетентности: «там где Тина Канделаки, там унитазно бездонный провал».

- Зарубился с Артемом Дзюбой: вспомнил старые истории, когда нападающего обвиняли в краже денег у Быстрова и в том, что увел жену у своего друга.

- Попытался привести в чувство футболистов «Локомотива», отказывавшихся понижать зарплату: «Вы, ребята, обалдели. Пока не запомнились жлобами, одумайтесь»

- Высказался по вопросам семьи и брака: «Не планирую заводить детей. Зачем плодить нищету?

- Прошелся по политике и карантину.

- Очень серьезно зацепился с ведущим Владимиром Соловьевым. Здесь без цитат, поскольку никаких звездочек не хватит, чтобы передать смысл эпитетов.

Еще активнее сидеть в самоизоляции, кажется, просто невозможно.

Ньюсмейкер №2 в российском спорте сейчас – Дмитрий Губерниев. Каждый его пост в телеграме или инстаграме – бомба в спортивном пространстве. «Бычкова – тупорылая, мерзкая тварь», - эту характеристику от Губерниева в адрес экс-теннисистки, нелицеприятно высказавшейся о блогере-колясочнике, облетела все новости. Помимо всего прочего, была война с Анфисой Резцовой с залпами вроде: «Резцова – лютый позор советского и российского спорта. Я ее презираю». А также традиционная перепалка с Еленой Вяльбе, и удивление Юрием Семиным, зачем-то поддержавшего игроков «Локомотива»: «Юрь Палыч, вас серебряная лань укусила?».

Спорить с ними за внимание могут только Тина Канделаки, та же Анфиса Резцова, немного Артем Дзюба, и чуть-чуть обнаженные фотографии Юлии Ефимовой. Это почти весь спорт сейчас в стране.

И Василий Уткин, и Дмитрий Губерниев, и Тина Канделаки на самом деле крутые профи. Они делают то, чему учились, и то что должны делать всегда и везде – шоу. Сидя по своим коттеджам с одними лишь смартфонами в руках устраивают такой качественный ураган, что хватает многим спортивным сайтам. Не их вина, что осталось исключительно это шоу. Что только оно заполнило то место, отведенное нами под спорт, под трансляции и переживания.

Зато теперь четко понятно, что эти кому-то казавшиеся ненужными очки-голы-секунды, необходимы хотя бы для того, чтобы вся жизнь вокруг нас не была похожа на сплошной Дом-2.