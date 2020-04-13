2020-04-13T20:53:42+03:00
Спорт

Кто хайпит в спорте в эпоху коронавируса

Василий Уткин, Дмитрий Губерниев и Анфиса Резцова – главные нынешние герои болельщиков
Андрей ВДОВИН@av_esqспортивный обозреватель
Поделиться:
Василий Уткин за прошедшие пару недель умудрился перессориться с уймой народаВасилий Уткин за прошедшие пару недель умудрился перессориться с уймой народаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Спортсмены – дармоеды. Футболисты – миллионеры-бездельники. Хоккеисты и все остальные вместе с ними – ничуть не лучше. Весь спорт надо лишить государственного да и вообще любого финансирования, зачем он вообще нужен? Это краткий набор лозунгов, которые звучат после каждого провала российских футболистов в Европе, или очередного скандала с ВАДА. Сейчас у нас уникальный шанс увидеть, что будет, если профессиональный спорт, все эти премьер-лиги, кхлы и биатлонные гонки исчезнут из нашей жизни.

Вот он глобальный эксперимент, перед вами. Смотрите.

Спорт ведь не ушел просто так. Он забрал с собой окружавшие его эмоции. Он забрал матчи, где ты переживал за своих. Он забрал красоту голов, бросков и ударов. Он забрал стройную логику спортивной статистики. И достойные новости, которые можно без стыда обсуждать в своем кругу, он тоже забрал.

Но если что-то исчезает, то это место занимает что-то другое. Вы видели спортивные новости в России эпохи коронавируса? Вы видели их главных ньюсмейкеров?

Например, Василий Уткин. За прошедшие пару недель умудрился перессориться с уймой народа. И каждый твит становился чуть ли не самой обсуждаемой новостью дня:

- Обвинил Тину Канделаки в торговле масками по тысяче рублей, а заодно и в некомпетентности: «там где Тина Канделаки, там унитазно бездонный провал».

- Зарубился с Артемом Дзюбой: вспомнил старые истории, когда нападающего обвиняли в краже денег у Быстрова и в том, что увел жену у своего друга.

- Попытался привести в чувство футболистов «Локомотива», отказывавшихся понижать зарплату: «Вы, ребята, обалдели. Пока не запомнились жлобами, одумайтесь»

- Высказался по вопросам семьи и брака: «Не планирую заводить детей. Зачем плодить нищету?

- Прошелся по политике и карантину.

- Очень серьезно зацепился с ведущим Владимиром Соловьевым. Здесь без цитат, поскольку никаких звездочек не хватит, чтобы передать смысл эпитетов.

Еще активнее сидеть в самоизоляции, кажется, просто невозможно.

Ньюсмейкер №2 в российском спорте сейчас – Дмитрий Губерниев. Каждый его пост в телеграме или инстаграме – бомба в спортивном пространстве. «Бычкова – тупорылая, мерзкая тварь», - эту характеристику от Губерниева в адрес экс-теннисистки, нелицеприятно высказавшейся о блогере-колясочнике, облетела все новости. Помимо всего прочего, была война с Анфисой Резцовой с залпами вроде: «Резцова – лютый позор советского и российского спорта. Я ее презираю». А также традиционная перепалка с Еленой Вяльбе, и удивление Юрием Семиным, зачем-то поддержавшего игроков «Локомотива»: «Юрь Палыч, вас серебряная лань укусила?».

Спорить с ними за внимание могут только Тина Канделаки, та же Анфиса Резцова, немного Артем Дзюба, и чуть-чуть обнаженные фотографии Юлии Ефимовой. Это почти весь спорт сейчас в стране.

И Василий Уткин, и Дмитрий Губерниев, и Тина Канделаки на самом деле крутые профи. Они делают то, чему учились, и то что должны делать всегда и везде – шоу. Сидя по своим коттеджам с одними лишь смартфонами в руках устраивают такой качественный ураган, что хватает многим спортивным сайтам. Не их вина, что осталось исключительно это шоу. Что только оно заполнило то место, отведенное нами под спорт, под трансляции и переживания.

Зато теперь четко понятно, что эти кому-то казавшиеся ненужными очки-голы-секунды, необходимы хотя бы для того, чтобы вся жизнь вокруг нас не была похожа на сплошной Дом-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Федерер бьют мечом по стене, а Бэкхем бегает вокруг своего поместья: как известные спортсмены поддерживают форму в режиме самоизоляции
Звезды спорта по всему мира показывают в соцсетях упражнения, большинство из которых повторить у себя дома под силу каждому [видео]
Новости 24
Власти Москвы не планируют запрещать поездки в другие регионы России
Черноморский флот сопровождает эсминец США "Портер", вошедший в акваторию Чёрного моря
"Вы классная": Ученики растрогали до слез свою учительницу во время онлайн-урока
Новак: Российские нефтяные компании поддержали условия сделки ОПЕК+
Проверять москвичей на иммунитет к коронавирусу начнут с 14 апреля
ВОЗ: Остановить коронавирус без вакцины невозможно
"Больше всего хочется воды": Медседстра из Коммунарки рассказала, как работает сутками
Минфин России выступил за поэтапное снятие запрета на онлайн-продажу алкоголя
"Легкие за полдня - в труху": Медсестра из Коммунарки рассказала о коронавирусе
В России создали препарат от коронавируса
Ситимобил и Добро Mail.ru объявляют сбор средств для оплаты поездок на такси врачей и волонтеров
Яндекс запускает благотворительный проект помощи людям во время пандемии
Глава Минздрава сообщил о рисках дефицита некоторых препаратов
В Сети появилась часть отменённой презентации Apple
Попова: Почти половина новых заражённых коронавирусом переносят его бессимптомно
Попова: 55% вспышек коронавируса в регионах произошли в больницах
Проект "Карта взаимопомощи" поможет волонтерам и тем, кто нуждается, найти друг друга
РПЦ: Коронавирус найден у 18 клириков в 14 московских храмах
Первый член экипажа авианосца "Теодор Рузвельт" умер от коронавируса
За сутки в Подмосковье коронавирус нашли у 27 детей
Александр Бурдыко, основатель Game Show, умер от коронавируса в 34 года
Эксперт рассказала, можно ли заразиться коронавирусом через общую вентиляцию в доме
Google по ошибке заблокировал видео на YouTube с обращением Путина
В Москве оштрафовали первую группу нарушителей самоизоляции
В Ленинградской области открылись шесть лабораторий для тестов на коронавирус
Руководитель лаборатории геномной инженерии: Этот коронавирус войдет в историю