2020-04-13T20:47:10+03:00
История современности

Первая о первом

Корреспондент «Комсомолки» рассказала о Гагарине быстрее всех
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Валентина Гагарина с волнением слушает по радио очередное сообщение о полете космического корабля, в котором летит ее муж. Фото Василия Пескова /Фотохроника ТАССВалентина Гагарина с волнением слушает по радио очередное сообщение о полете космического корабля, в котором летит ее муж. Фото Василия Пескова /Фотохроника ТАСС
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Ее звали Тамара Кутузова - газетные материалы она подписывала именно так. Но еще и «Тамара Апенченко» - вышла замуж за отличного журналиста Юрия Апенченко.

В «Комсомольской правде» она начинала в отделе писем, где не очень-то распишешься: каждый день по вечерам уносила домой чуть ли не полмешка посланий от читателей, на которые к утру надо было ответить. А у Тамары уже и семья, и ребенок маленький...

И Кутузова заявила мужу: «Я ухожу из газеты». Тот оторопел: всю жизнь мечтала о «Комсомолке», рвалась к ней... «Временно!» - досказала Тамара.

Оказывается, она уже пробилась на работу в центр, где отбирали летчиков в отряд космонавтов. В то время дело практически невозможное - со стороны прорваться в столь секретное учреждение.

В редакции об этой спецоперации, помимо главного редактора Юрия Воронова, знали еще, может быть, пара человек. Открою тайну: поступить на работу в тот институт на должность то ли медсестры, то ли уборщицы помогли Екатерина Алексеевна Фурцева и генерал Ф. А. Агальцов, ставший вскорости маршалом.

«Разведчица» вела тайный дневник - любые записи о работе были запрещены. Она же тайно навела главного редактора «Комсомолки» на первого космонавта. И в час, когда Гагарин был еще на орбите, Василий Песков вместе с Павлом Барашевым были уже в его доме. В те самые минуты они и сделали всемирно известный снимок: Валентина Гагарина в счастливой растерянности, приложив ладонь к щеке, слушает сообщение радио о том, что ее муж на орбите...

И тут же буквально следом был напечатан великолепный материал Тамары Кутузовой о Гагарине. Как же тогда журналисты всех других газет завидовали «КП»!

Но и «Комсомолку», и комсомолку наказали за подвиг. Бюрократам не понравилось, как собирала материал и писала Тамара: мол, что за желтая пресса! И запретили вообще писать о космонавтике.

В итоге журналисту-герою предложили... все тот же отдел писем. Да и то ее еле отстояли - главного редактора вызвали в отдел пропаганды ЦК КПСС и крепко врезали: мол, такой человек, как «пронырливая» Кутузова, не должен выныривать...

Тамара обиделась и ушла в ТАСС. Но в нашей редакции изредка появлялась: просто так заходила подышать родным воздухом, вела себя очень скромно - тихо сидела, слушала других, сама ничего не рассказывала...

Она рано ушла из жизни, но среди журналистов, пишущих о космосе, навсегда осталась первой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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