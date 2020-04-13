2020-04-13T20:28:37+03:00
Звезды

Рената Литвинова собирается ставить шпионский спектакль

В Театре на Бронной, которым теперь руководит режиссер Константин Богомолов, она готовит новую постановку о жизни актеров
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Рената Литвинова приступит к постановке спектакляРената Литвинова приступит к постановке спектакляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как только окончится карантин, Рената Литвинова приступит к постановке спектакля «Посмертные ранения». Сейчас она дописывает пьесу.

Премьера запланирована на осень. Репетиции начнутся сразу после снятия режима самоизоляции.

Перед самым началом карантина Литвинова провела кастинг на главные роли, утвердив старейших актеров Театра на Бронной - Геннадия Сайфулина и Виктора Лакирева.

Кроме того, она пригласила своих соратников, с которыми работала в других постановках - Софью Эрнст и Кирилла Трубецкого. Как мы поняли, в пьесе речь пойдет о театре, о его звёздах, об утрате ролей...

- Не хочу раскрывать всех секретов, это будет жанровый спектакль, даже шпионский, - сказала Рената. - Там будут перестрелки, погони, смерти и любовь. А если говорить, кому он посвящается - ответ: актерам!

В постановке примут участие Сергей Кизас, Татьяна Лозовая, Мария Фомина.

Напомним, что с начала апреля во всех московских театрах остановились репетиции. Намеченные на весну премьеры перенесены на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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