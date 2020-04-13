2020-04-13T21:03:56+03:00
Звезды

Татьяна Буланова показала фото из больницы

51-летняя певица обратилась к поклонникам
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна БулановаТатьяна БулановаФото: Олег ЗОЛОТО
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Татьяна Буланова, за здоровьем которой с замиранием сердца третьи сутки следит вся страна, вышла на связь с поклонниками. В блоге певица опубликовала фотографию из больницы и оставила сообщение.

Татьяна Буланова поблагодарила поклонников за заботу. Она разместила в блоге снимок из больницы. Звезде принесли на ужин макароны с подливкой и колету. "Спасибо всем, кто неравнодушен и переживает за мое здоровье! Уже все хорошо! Сейчас в больничке, немного обследуют и подлечат! Берегите свое здоровье!", - обратилась 51-летняя певица к фолловерам.

buslyabuslya
Спасибо всем, кто неравнодушен и переживает за мое здоровье!
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Ранее концертный директор артистки Лариса Рассказова сообщила, что звезда чувствует себя хорошо, но ближайшую неделю проведет в больнице. У Булановой возникли проблемы с сердцем. "У нее было такое предынсультное состояние, и она сейчас под наблюдением врачей, поэтому пока сложно говорить. Пока она на обследовании. В ближайшую неделю точно о выписке речь не идет", - цитирует Рассказову РИА Новости.

Напомним, о госпитализации Татьяны Булановой стало известно 11 апреля. До этого у певицы несколько дней подряд немела левая рука. Заслуженная артистка России сама приехала в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова вместе с друзьями.

Ранее она поведала, что никакого коронавируса или инфаркта у нее нет. В клинике ей провели плановый осмотр и сделали МРТ. При этом Татьяна не стала называть точный диагноз, заявив, что это "очень личная информация".

ИСТОЧНИК KP.RU

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