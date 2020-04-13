Совсем мальчик: Новым парнем 46-летней Кейт Бекинсейл стал 22-летний рокер Гуди Грейс

Голливудская красотка Кейт Бекинсейл как будто сумела остановить время: в свои 46 лет она остается одной из самых привлекательных звезд экрана. Неудивительно, что каждый новый бойфренд Кейт моложе предыдущего. Сначала актриса встречалась с 23-летним актером Мэттом Райфом - их отношения продолжались больше года. Затем покорила сердце 25-летнего комика Пита Дэвидсона. И вот теперь Кейт побила свой собственный рекорд: ее новому парню всего 22 года! На этот раз избранником звезды «Ван Хельсинга» стал музыкант Гуди Грейс. Начинающий рокер всего на год старше дочери Бекинсейл — 21-летней Лили Шин.

О романе голливудской звезды и молодого музыканта стало известно на минувшую Пасху, которую западный католический мир отмечал 12 апреля. Папарацци сфотографировали, как Кейт и Гуди в Лос-Анджелесе гуляют по берегу океана. Влюбленные держались за руки, так что списать их прогулку на дружеский променад не удастся. Тем более, что в один из наиболее романтических моментов Гуди нежно обнял Кейт за талию.

hollywoodlifenewsc Папарацци сфотографировали Кейт и Гуди на прогулке.

Гуди Грейс - начинающий музыкант, известен своими песнями "Memories", "Two Shots", "Vanilla Coke". Как именно познакомились Грейс и Бекинсейл, неизвестно. Как и то, насколько давно они встречаются. По словам молодых экс-бойфрендов актрисы, их привлекало в Кейт прекрасное чувство юмора — мол, с ней всегда весело. И, конечно, актриса великолепно выглядит: она сохранила идеальную фигуру, которой может позавидовать любая молоденькая модель. Зимой Бекинсейл покорила Инстаграм, выложив видео своей растяжки. В молодости она занималась балетом и сохранила былую гибкость. Кроме того, поддерживать форму ей помогают занятия йогой.

В январе этого года актриса покорила Инстаграм своей растяжкой, показав, как ее собирают на вручение премии "Золотой глобус". Фото: кадр видео.

Кейт была замужем два раза, оба мужа актрисы были тоже из кинематографической среды. От актера Майкла Шина она родила дочь Лили Мо. Расставшись с Шином, Кейт вышла замуж за режиссера фильма «Другой мир» Лена Уайзмана. Пара рассталась в 2015 году, а окончательно развелась в 2019-м.

goodygrace Рокер Гуди Грейс

К слову, К слову, Кейт одна из немногих звезд, кто общается с поклонниками в Инстаграме и отвечает на их комментарии. Более того, своим подписчикам из России она пишет на русском. Русский язык актриса выучила, когда училась в Оксфордский университете, где она изучала русскую и французскую литературу.