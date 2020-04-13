Бизнес просит скорее разрешить продажу алкоголя через интернет. Минфин поддерживает

Купить через интернет можно практически все, с недавнего времени даже безрецептурные лекарства. А алкоголь нельзя. Из-за обострения ситуации вокруг коронавируса и введенного режима самоизоляции предприниматели просят снять этот запрет. С предложением вернуться к этой идее в качестве первоочередной выступили в «Опоре России». И получили одобрение от министерства финансов.

- Минфин России поддерживает предложение о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции посредством сети «Интернет» с разрешением на первом этапе розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом с использованием сети «Интернет» организациями, имеющими лицензии на производство или оптовую торговлю алкогольной продукции, - ответил предпринимателям замминистра Алексей Сазанов.

В письме (копия имеется в распоряжении «КП») замглавы Минфина напомнил, что в конце октября 2019 года министерство разработало и внесло соответствующий законопроект в правительство. Согласно документу, продавать горячительные напитки предлагается только специализированному реестру лиц через сайты, зарегистрированные в домене .egais.ru, которые контролирует Росалкогольрегулирование.

А в это время снятие запрета на торговлю спиртным через интернет продолжает блокировать Минздрав. По мнению чиновников, таким образом нельзя будет исключить возможность продажи алкоголя несовершеннолетним. Также торговля горячительными напитками онлайн повысит их доступность, что может повысить потребление и связанную с ним смертность.

«ЭТО ИНОЙ ФОРМАТ УДОБСТВА»

Предприниматели же не ждут роста потребления. Тут скорее покупателей потеряют розничные магазины.

- Не думаю, что станут больше покупать, - считает Максим Каширин, вице-президент «Опоры России». - Это иной формат удобства. Определенные категории товаров будут лучше продаваться, произойдет перераспределение между каналами продаж. После принятия закона будут продавать и ритейлеры, и продавцы продуктов, которые конкурируют с ними. Также появятся специализированные сайты, которые будут заниматься продажей в основном премиального алкоголя. Думаю, что будет снижение продаж в классической оффлайн-рознице, потому что люди будут дистанционно заказывать больше.