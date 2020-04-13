2020-04-13T21:22:37+03:00
Звезды

Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото с Петром Чернышевым

"Прекрасная няня" не выкладывала снимки в Инстаграме более трех месяцев
Елена ПЕТРОВА
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Все силы актрисы и ее семьи сейчас сосредоточены на победе над ракомВсе силы актрисы и ее семьи сейчас сосредоточены на победе над ракомФото: Борис КУДРЯВОВ
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Анастасия Заворотнюк, которая вот уже год борется с онкологическим заболеванием, крайне редко посещает свою страницу в Инстаграме. Все силы актрисы и ее семьи сейчас сосредоточены на победе над раком, и тысячи поклонников терпеливо ждут, когда же "прекрасная няня" наконец выздоровеет и вернется к ним здоровой и счастливой.

Но 13 апреля актриса не могла не выйти в соцсети - в этот день ее близкой подруге и коллеге мужа-фигуриста, олимпийской чемпионке Татьяне Навке, которая не раз помогала семье, исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии. На кадрах - Татьяна Навка и супруг актрисы Петр Чернышев в одном из совместных ледовых шоу.

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Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
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- Сегодня день рождения у олимпийской чемпионки и прекрасной партнерши Петра Татьяны Навки, - написала Заворотнюк. - Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех желаний и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Петра и Анастасии.

В комментариях поклонники ожидаемо бросились желать здоровья самой Анастасии, позабыв про именинницу. Между тем, не исключено, что это сообщение писал муж актрисы - своей странички в Инстаграме у Чернышева нет. Кроме того, артистке в соцсетях иногда помогает дочь Анна Заворотнюк.

Напомним, Татьяна Навка действительно близко дружит с семьей "прекрасной няни" и в прошлом году даже передала на лечение Анастасии деньги, собранные за одно из ледовых шоу. Кроме того, спортсменка - основной работодатель Чернышева, именно в ее проектах он зарабатывает столь нужные сейчас финансы. За один выход на лед, по данным источников, фигурист получает от 100 до 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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