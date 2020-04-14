Вода, полезная для здоровья

А. Петрович:

- Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я с вами один из Риги, из Латвии вещаю, для того чтобы принимать ваши звонки, ну и, возможно, дарить даже вам подарки за лучший отзыв. Кто не знает, меня зовут Андрей, фамилия моя Петрович, отчество мое Михайлович. Я вещаю из офиса в Риге, он находится на улице Гертрудес, 64. У нас объявлен еще месяц назад режим чрезвычайной ситуации, и он продлен до 12 мая. В России объявлен режим самоизоляции. А что такое самоизоляция? Это значит, что холодильник рядом. Но для тех людей, у кого есть рядом не только холодильник, но и ионизатор и очиститель воды AkvaLife Spaaqua, ионизатор, увлажнитель, осеребритель, очиститель воздуха Aquacom Spaaqua, медицинский прибор, прибор премиум-класса… Если первый прибор – это прибор не медицинский, он делает воду щелочную из обычной водопроводной воды, которая обладает антиоксидантными свойствами, которая восстанавливает нашу иммунную систему, которая помогает нам избавиться от лишнего веса, если это происходит прямо сейчас или произошло, например, лет 10 или 20 назад, поможет стать стройными, поможет стать сильными, поможет стать красивыми или нет. Поможет нормализовать сахар в крови или нет, поможет нормализовать давление или нет. Поможет вам выйти на новый уровень понимания силы и вкуса воды, в прямом смысле так.

Казалось бы, что такое вода? Н2О, все о ней знают. Но на самом деле я уже 8 лет в Европе, 6 лет в России говорю вам о том, что вода – это не простая жидкость, вода для меня – это существо разумное, как и каждый из нас. И сегодня я постараюсь ответить на все ваши вопросы, принимать все звонки, как негативные, так и позитивные. Давайте больше позитива, давайте больше активности.

Ну а от себя я начну с реквизитов нашей российской компании. Потому что именно сейчас я нахожусь в Риге, в Латвии, где 24 марта, на мое 44-летие, мы открыли здесь производство, и теперь мы не только российский производитель, но уже и европейский производитель.

На чистую воду. 14.04.2020.В студии Андрей Петрович, официальный представитель завода изготовителя Аквалайф. Рекламно-информационная программа. Телефон горячей линии помощи: 8 800 505 08 55 https://www.spaaqua.ru https://www.akvalife.club

Многие спрашивают, чем же отличается российский ионизатор и очиститель воды AkvaLife Spaaqua. Прибор премиум-класса, который готовит воду щелочную, кислотную, серебряную и водородную теперь уже. «Евроверсия-20» он называется. AkvaLife Spaaqua Евро-20. Чем же он отличается от европейского? Хочу сказать, что только ценой. То есть здесь он стоит дороже – 400 евро. Мы его сейчас продаем за 399 евро. Это где-то 33 тыс. рублей. Но в России цена ниже, тем более что сегодня вас ждут подарки, тем более что вас ждут сегодня скидки. И сегодня будут такие особые комплектации. У нас еще осталось несколько корректоров давления, которые мы вам хотим предложить купить, во-первых, сегодня не по 25 тыс. рублей, а всего по 15 тыс. рублей. Корректоры давления от компании «Швабе». Это как часы – надеваете на руку, нажимаете на одну кнопку, и через 5 минут ваше давление или снижается на 5-10-20 единиц, или повышается на 5-10-20 единиц.

Так вот, если разделить всю нашу продукцию неразделимую… Неразделима она только тем, что мы даем ее всю на тестовый период, но разделяем мы ее в рамках российского законодательства. У нас есть товары не медицинского характера. Это такой ионизатор воздуха «Ион-Эффект», и он достанется тому, что даст сегодня лучший отзыв. А также у нас есть ионизатор и очиститель воды AkvaLife Spaaqua. Это прибор премиум-класса, который готовит из обычной водопроводной или любой другой питьевой воды воду щелочную, которая обладает антиоксидантными свойствами, воду кислотную, которая обладает бактерицидными свойствами. Сейчас это очень важно – убивает вирусы и бактерии, она такая кисленькая, со вкусом лимона. Заболел ли у вас зуб, насморк ли у вас, простуда ли у вас, расстройство ли у вас желудка (или, по-другому, отравление) – здесь вам поможет кислотная вода. Также от грибковых инфекций, от ран, от пролежней. Там очень огромный список ее использования. Вода водородная, которая помогает нормализовать ваше давление. Ну и, разумеется, вода серебряная. Потому что серебро сильнее хлорки, оно убивает более 600 видов вирусов и бактерий. Как это действует на коронавирус, я ответить не могу. Но я написал письмо в Коммунарку, в котором предложил взять нашу продукцию, подарить (конечно, в ограниченном объеме) нашу продукцию, для того чтобы узнать, работает это на коронавирус или нет. Но я знаю точно, что на иммунитет это работает. Поэтому и магазин в Риге на улице Гертрудес, 64 (тут же на 2-м этаже находится и производство, на первом находится магазин) называется «Иммунитес», что обозначает «иммунитет».

У нас есть звонок.

Зинаида:

- Андрей Михайлович, мы с супругом пользуемся вашим прибором с сентября 15-го года. Прибор работает прекрасно. Мы видим хорошо, мы слышим хорошо. Возраст у нас, конечно… Я не знаю, называть или нет.

А. Петрович:

- Конечно, называйте.

Зинаида:

- У нас в этом году два юбилея, еще и третий. 29 марта у нас исполнилось с супругом 65 лет супружеской жизни. Второе. В этом году супругу 14 августа, а мне 7 октября исполняется по 90 лет. Мы довольны аппаратом, пользовались серебром. И вообще очень длинный разговор. Но у супруга некоторые изменения в организме в хорошую сторону, у меня тоже. Но единственное, что давлением немного я мучаюсь, давит. Но сейчас я не могу сказать, в какую сторону, потому что и погода меняется, атмосфера, и давление меняется то вверх, то вниз.

А. Петрович:

- Если перейти к прибору, как вы считаете, за это время он окупился у вас или нет?

Зинаида:

- Конечно. Только проводок мы носили, он переломился. Мы ходили, исправили. Мы ездили на «Семеновскую», нам исправили. Мы дважды покупали у вас «Иван-чай» по килограмму.

А. Петрович:

- А какой был вопрос?

Зинаида:

- Можно ли нам аппарат, потому что с давлением очень не ладится, поменять на водородный?

А. Петрович:

- Спасибо большое за ваш отзыв. Я вам сейчас отвечу. Конечно, можно. А почему же нельзя? Любой человек может поменять предыдущую европейскую модель «Аквалайф» на новую российскую модель премиум-класса AkvaLife Spaaqua. Конечно же, для людей, у которых есть высокое давление, функция приготовления водородной воды будет спасением, по моему мнению. Но даже если вы меняете прибор по программе Trade-In, у вас будет три месяца, для того чтобы отдать прибор назад и получить свои деньги назад, Trade-In сохраняется. Поэтому все, что вам нужно сделать, найти нас на сайте https://akvalife.club/ или https://spaaqua.ru/. Или набрать в интернете в поисковике «ионизатор воды «Аквалайф». Или позвонить – 8-800-505-08-55.

Я напоминаю, что мы осуществляем доставку в любую точку мира. По Европе из города Рига (Латвия) в любую страну мира, а по России – из Москвы. Наши магазины на Большой Семеновской, 49А в Москве и в Санкт-Петербурге на улице Ефимова, 4А пока закрыты на карантин. Но мы осуществляем доставку в этих городах (Москве и Санкт-Петербурге) своей собственной курьерской доставкой. А в остальные города России, деревни, любые поселки, любые точки на карте России мы осуществляем или посредством компании СДЭК, или посредством Почты России. Но об этом вы можете узнать по телефону 8-800-505-08-55.

Прочитаю наши реквизиты. ООО «Фабрика здоровья». Наш юридический (не физический, а юридический) адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, ул. Театральная, д. 10, офис А217. Наш ОГРН 1161040055575.

Друзья, если некоторые злоумышленники говорили вам о том, что у нас нет штрих-кода и мы не российские производители, так вот, я вам расскажу, что мы получили штрих-код. И получение этого штрих-кода заняло у нас, знаете сколько? 10 минут и 10 тысяч рублей. Поэтому у нас есть и штрих-код, и производство, и есть возможность принять ваши отзывы в следующей части нашей программы.

Это программа «На чистую воду», где мы выводим и себя, и других на чистую воду и предлагаем вам продукцию нашего, можно сказать, нового, ведь он работает всего второй год, российского завода.

Я вещаю из Риги, из Латвии, где нахожусь не в самоизоляции, у нас все работает. Мы работаем, наш магазин работает, ведь наш товар первой необходимости. Не работают фитнес-клубы, не работают школы, не работают некоторые детские сады, некоторые работают. У нас за такие прогулки при луне или без луны, где два человека даже играют в баскетбол, штраф 2000 евро – то есть, 160 тысяч рублей. Если в компании, например, супермаркет или какой-то магазин продуктовый, одежды, не соблюдают дистанцию в два метра, вас штрафуют до 5000 евро - это значит до 400 тысяч рублей. Поэтому штрафы – это всегда хорошо, с точки зрения того, мы все знаем, если стоит радар, который штрафы быстренько автоматически выписывает, никто не гонит, все едут тихонечко, да. Но вот наш организм дает нам штрафы в виде заболевания, будь то повышенное давление, будь то сахар в крови, будь то остеопороз, будь то аллергия, будь то грибковая инфекция, будь то простатит… как бы ни называлось ваше заболевание, оно, скорее всего, имеет кислотное происхождение… что такое ацидоз? Это закисление организма. Ионизированная щелочная вода, хоть и не является лекарством и прибор ионизатор и очиститель воды АквалайфСпаАква не является прибором медицинской тематики, но, если нам немножечко перенестись в советское время, то там такой ионизатор воды, который назывался активатор воды, был официальным лечебным средством. Официальным лечебным средством и такая вода – щелочная кислотная или, как она называется в народе, живая и мертвая, потому что одна оживляет, а другая убивает, только живая вода оживляет все – и наш организм, и настроение, и цветы, и детей, и мужа, и жену, и бабушку, и дедушку, и маленького мальчика, и козочку. А вот мертвая вода нас не убивает, но убивает вирусы и бактерии. Но если мы будем пить каждый день мертвую воду, то есть, кислотную воду, что мы и делаем, употребляя порядка 70% в нашем рационе кислотных продуктов, к сожалению, мы себя закислим и штрафами за это закисление будут дегенеративные болезни. Будет плохое настроение, будет гнев, злость, ярость, потому что вы знаете, если человек не позитивный, как я, да, я-то позитивный, но я холерик. Так вот, говорят – кислотный человек… но мы, друзья, давайте послушаем отзывы наших радиослушателей. Если же вы не знали о нас и никогда не слышали, знайте, мы свою продукцию даем на три месяца на тестовый период или на месяц на тестовый период, в зависимости от того, что за комплект и что за продукция – медицинской или не медицинской тематики. Вы прямо сейчас заходите на наш сайт https://akvalife.club/ или https://spaaqua.ru/ – что обозначает «здоровье через воду» или позвоните 8-800-505-08-55. Николай на линии. Здравствуйте, Николай.

Николай:

- Здравствуйте. Андрей Михайлович, я несколько дней назад вам звонил, говорил о компании Акватор. Евгений Данко выступал на радио «Россия», ну, он ничего в ваш адрес не говорил, он просто информировал о своей продукции. Я потом позвонил на его телефон фирмы, девочка-диспетчер там сказала – да это подделка, это китайское… Я вам позвонил, вы сказали – а не дают ли тестовый период? Я ей позвонил, она говорит – нет, мы не даем.

А. Петрович:

- Давайте так. Что вы об этом думаете сами? А потом я отвечу.

Николай:

- Андрей Михайлович, я не знаю их продукцию. Но она говорит – родственная вам. Но нам, нашей родне всей, помогает. Вот я сегодня некоторый курс перерыва делал в питье щелочной воды, вчера начал. Отлично. По разным причинам. Соседи идут за водой цыпляткам. У одной и второй соседки – выводок цыплят. И они запоносили. Я давал им кисленькую водичку, вы знаете, отзыв – прямо вот кланяются в ноги, и все. Прекрасно. Так что тут не надо никого слушать, надо попробовать на себе это. И не слушать никого совершенно. Моя семья пользуется. Вот сейчас рассаду соседи посадили, уже несколько раньше, я даю им щелочную воду, они поливают, опрыскивают. Прекрасно. И я сам немножко в ящике посадил, отлично. Она вот ну только сказать не хочет, что спасибо. Так что… не буду перечислять полезности… сегодня побрился, водичкой кисленькой помыл лицо – прекрасно. Ну и во многих сферах. Так что тут не надо слушать глупости, пусть пробуют люди. Пусть пробуют.

А. Петрович:

- Вы как считаете, как человек адекватный, если продукция качественная, ведь ее же всегда можно дать на тестовый период, правильно?

Николай:

- Конечно.

А. Петрович:

- А почему в той компании, о которой вы говорили, они давали свою продукцию на тестовый период, даже на сто дней, но только через сто дней все это закончилось. Как вы думаете, почему?

Николай:

- Ну, значит, негатив получился какой-то.

А. Петрович:

- Возвраты. Завалили возвратами, к сожалению. А у вас интернет есть?

Николай:

- У нас сейчас сломался, в ремонте компьютер…

А. Петрович:

- Заходите на наши сайты и вот там как раз есть видеозаписи, которые прислали нам наши уважаемые покупатели, вот с этой клеветой, которая идет в адрес вот от той компании, что вы назвали, лично от этого человека. Поэтому наши юристы уже сейчас собирают информацию, уже нашлись люди, кто будет этим заниматься, уже изъявил желание этим заниматься, кстати, люди очень заслуженные, академики… и спортсмен, и чемпион, и кандидат, вот он будет у нас вести это уголовное дело. Потому что он еще связан с юриспруденцией, поэтому вот эти люди, вы считаете, они должны отвечать за свои слова, за свою клевету?

Николай:

- Ну, если повинны в чем-то, значит, пусть отвечают. Вот Евгений Данко в своем выступлении ничего отрицательно вашей компании даже не упоминал.

А. Петрович:

- Я вас понял. Но у нас есть запись этого человека, что он упоминал о нашей компании в других разговорах в магазине, и там достаточно информации, которую мы уже передадим в суд. А суд решит – виновен кто-то или нет. Вот так. Спасибо большое вам за сигнал. Спасибо большое. Радует, что люди уже начали заботиться. Евгений Данко был директором, руководителем компании, его уже сняли с директорства, больше он не директор, после того, как мы начали опубликовывать эту информацию. Но на нашем инстаграм канале… сейчас там такой сериал идет, называется он «деньги или смерть», потому что тот человек, которого вы назвали, он искал заказчиков на меня конкретно, мне эта шла информация из Самары, мне шла эта информация из Москвы, и говорил о том, что меня или выгонят из России – то есть, заплатит денег, чтобы меня уволили, чтобы я не мешал делать бизнес людям, или со мной разберутся. Как разберутся, это уже пусть разбирается следствие. Потому что еще раз говорю, в этом деле замешаны люди, судимые за убийства с особой жестокостью, и вы их уже назвали. Эту информацию в скором времени мы опубликуем на наших сайтах, а также в наших социальных сетях. И это не голословное обвинение, все серьезно здесь. Потому спасибо вам огромное, что вы присылаете нам видеозаписи разговоров, спасибо вам огромное, что вы готовы с нами идти в суд и отстаивать не только мою честь и достоинство, но и ваши честь и достоинство, потому что вы пользуетесь нашей продукцией и наша продукция дается на тест. Вот казалось бы, как нас только ни называют, а все же просто – взяли и дали свои приборы на тест. И вначале-то давали, но потом сто дней проходит и уже не дают. Почему так? Подумайте. Для людей адекватных это нормальная информация.

Друзья, если вас интересует, что же такая за продукция, в которой есть враги в прямом смысле – враги, заказчики, люди, которые называют нас китайским ведром, говоря о том, что у нас нет штрихкода и, значит, мы не российский производитель… Штрихкод у нас уже есть. Посмотрите. Тут вас обманывали, тут вас обманывали… и, главное, что мы разобрали приборы. Наш и прибор тех людей, которых вы назвали. И посмотрите, что в нашем приборе и что у них внутри. Потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но если вы хотите в течение трехмесячного тестового периода попробовать нашу продукцию и понять, что вода щелочная, кислотная, серебряная и водородная работает и приносит пользу, и вам, и всем, кто вокруг вас, всему миру я советую позвонить прямо сейчас по телефону 8-800-505-08-55. Или зайти на наши сайты…

Официальный представитель завода-изготовителя "Аквалайф" Андрей Петрович.

Ну, что, друзья? Продолжаем наш разговор. Программа «На чистую воду» Меня зовут Андрей, Фамилия Петрович, отчество мое Михайлович. Я вещаю из Риги, из Латвии с улицы Гертруда, 64, где 24 марта на мои 44-летие мы открыли и сборочную линию, то есть, завод, и магазин, в который каждый из вас может прийти и приобрести нашу продукцию. Здесь мы стоим 399 евро. Это в рублях 33 тысячи рублей. Пока так. Может, кур меняться. Но чем отличается европейский прибор от прибора российского? Только ценой. И только тем, что серебряные электроды сделаны в России, как и электроды такие, а электроды серебряные сделаны в Латвии. Но серебро и там, и там не ниже 990-й пробы. Поэтому что я вам советую сделать? Советую позвонить сейчас по телефону 8 800-200-97-02 и оставить отзыв о нашей продукции. Будь он положительный, будь он отрицательный. Со своей стороны я хочу сказать, что не все отзывы о нас положительные, как вы видите. Конечно же, то, что говорил и рассказывал вам человек про наших, как он назвал, конкурентов, я считаю, что у нас конкурентов нет, у нас были бы конкуренты в том случае, если бы кто-то давал свою продукцию, например, на полгода. Или хотя бы на три месяца на тестовый период. И сразу же по первому зову возвращал деньги. Но многие это пытались сделать, включая тех людей, о которых шла речь. И вот эту информацию, что это было, она у нас сохранена. И на наших сайтах https://spaaqua.ru/, в наших социальных сетях https://akvalife.club/, в инстаграм Аквалайф. Клаб вы можете много чего интересного посмотреть, потому что там уже начался и идет, уже пятая серия вышла такого криминального детектива, друзья, основанного на реальных событиях. Называется этот криминальный детектив «Деньги или смерть». И речь идет о моей жизни, друзья. О моей жизни, но о ваших деньгах.

И вот у нас есть первый звоночек. Давайте его примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Татьяна.

Татьяна:

- Да, Андрей Михайлович. Добрый день. Малаховка.

А. Петрович:

- Так? Я уже подумал, что Андрей Малахов нам позвонил!

Татьяна:

- Поселок Малаховка, Люберецкий район, рядом с Быково, где ваш юридический адрес находится. Значит, я купила ваш прибор. Во-первых, он меня подкупил дизайном, той культурой продажи, которую вы нам предоставляли. Это было перед новым годом. И те подарки, которые вы дополнительно давали. После этого я с удовольствием им пользуюсь, он мне очень нравится. И что мне импонирует, мне, например, сейчас знакомая написала, что… Я не в Москве живу, но в Москве уже хлоркой, слушайте, все подъезды, включая входную дверь. И моя знакомая пишет, что ей было так нехорошо от этой хлорки. Вот. Но дома-то можно серебряной водой все обработать. Правильно?

А. Петрович:

- И мертвой можно обработать. Кислотной.

Татьяна:

- И мертвой, конечно. Обязательно. Полоскать горло.

А. Петрович:

- У вас же какой прибор? Аквалайф спа аква, правильно. Прибор российский?

Татьяна:

- Да.

А. Петрович:

- Что вы скажете о приборе? Стоит ли он своих денег?

Татьяна:

- Я вам говорю, он денег этих стоит. И он очень европейского качества. Уровень-то у него, понимаете, какой хороший. Приятно им пользоваться. Просто приятно. Чувствуешь себя комфортабельно с ним, более того.

А. Петрович:

- А что скажете по результатам? И по воде? Есть ли у вас изменения в лучшую сторону после употребления воды?

Татьяна:

- Конечно.

А. Петрович:

- Слушаем вас.

Татьяна:

- Ну, как результаты? Горло вот полощу. Я, как раз, дело в том, что я очень много работала последнее время. Перенапряглась. Да и не только вот, а вообще. Где-то года три, слушайте, я работала как… Очень мощно. И, можно сказать, подсадила свое здоровье. Так что процесс идет.

А. Петрович:

- Спасибо огромное за ваш отзыв. За теплые слова. Друзья, 8.800-200-97-02 – это телефон прямого эфира. Еще крайний отзыв мы успеем принять. Николай Васильевич у нас на связи. Николай Васильевич, здравствуйте!

Николай Васильевич:

- Здравствуйте! 60+ мне. Приобрел недавно ваш прибор. Присматривался к нему два года. Я души в нем не чаю! Это домашний доктор. Прекраснейшее воплощение научной мысли. Прибор простой. Надежный. Три вида воды родной для организма делает. Я вот рассказывал прежде, березовый сок скоропортящийся я с помощью серебряной воды делаю его прекрасным! 12 дней вот сейчас хранится, испытываю. Сейчас на испытании у меня, я хочу дубраву посадить. Дубовую. И желуди привез с Петродворца. От Петра Первого, которые громадные. Вот через неделю я посмотрю. Они будут давать ростки. На щелочной воде замочил.

А. Петрович:

- А что с березовым соком?

Николай Васильевич:

- А березовый сок, я его сейчас, он обычно на следующий день портится. Мутнеет. А я добавил буквально в три литра 25-30 градусов серебряной воды самой максимальной концентрации, которую прибор дает 20 миллиграммов. И стоит она, родная, ровно 12 дней. Прозрачненькая! Представляете, прорыв какой технологии?

А. Петрович:

- Вот что вы скажете? О приборе. Удобен ли, понятен ли, прост?

Николай Васильевич:

- Есть принцип такой в механике. На дурачка. То есть, надежная штука. Очень простая. Две кнопки, так все просто и надежно. Я вот удивляюсь, чуть сегодня стакан не так поставил, все, не увидел мой прибор и отказался работать. Щелк, голосовой помощник! Сразу два: и щелочная идет, и кислотная. Очень удобно, быстро. Вот я борщ готовлю на щелочной воде. Раскрывается вкус этого борща! Да, ионизация пропадает, но он как очиститель уже прекрасно сработал. Я не знаю, что за конструктор главный этого прибора, он удобен и прост.

А. Петрович:

- Российская компания. Сделала этот дизайн 9 месяцев. Стоил дизайн этого прибора более трех миллионов рублей. Промышленный дизайн – это сложная вещь. Всего мы потратили на него полтора года. И около пяти миллионов рублей только на промышленный дизайн.

Николай Васильевич:

- Я вам из детства расскажу, с шестидесятых годов. Раньше в реке Кубань люди брали просто воду, она отстаивалась и туда серебряную ложку бабушка бросала. И ее пили. Ну, не было водопровода и так далее. Пили! С крыш собирали воду. Добрая она называлась, колодцы такие были. И туда ложку бросали. Серебряные предметы. Но это же… И Александр Македонский и так далее, так делал. Но это же не то серебро! У вас серебро экстра-класса! Четыре девятки! Там ни капли свинца нет! Ваш прибор на государственном уровне пропагандировать! И премию, если не Нобелевскую, то хорошую этим, кто воплотил в жизнь, надо платить.

Представляете, я хожу с вашим сейчас прибором в магазин. Обычный опрыскиватель для овощей. Я руки мою, овощи мою, все, что угодно. Лицо.

А. Петрович:

- Две минуты у вас. Кратко, чтобы люди понимали. Что вы хотели бы до них донести, чтобы они поняли, что это стоит взять на три месяца и попробовать? Чтобы убедиться, что это работает?

Николай Васильевич:

- Мне три месяца не надо. Я никогда не расстанусь с этим прибором – это раз. И вот сейчас трудное время. Люди ходят с этими масками, надели, это самое, сняли. Это не защищает.

А. Петрович:

- А чего же вы ждали два года?

Николай Васильевич:

- Знаете, сомневался. Эти мошенники надоели, реклама всякая. Бог его знает. То врут, то не врут. А я во т сейчас испытал, все подвергаю сомнению, проверил. Я лук выращиваю на подоконнике. Он же быстрее растет. Лук-репка.

А. Петрович:

- Про маски вы не договорили.

Николай Васильевич:

- Да они мне даром не нужны! Это дезинфекция. Я хожу и постоянно себе дезинфекцию… Вышел с магазина, лицо и так далее. Домой прихожу, ручку двери обработал. Прихожу, верхнюю одежду этим пульверизатором… Все. 35 рублей стоит эту штука, бутылочка. Огородный.

Это самое лучшее! А повязка эта? Она просто успокаивает, не помогает. Тем более, люди пользуются, грубо говоря, как обезьяна и очки. Сняли – надели. Мы же через руки заражаемся! Мы руками трогаем-то! А ваш прибор уникальнейший. Спасибо вам!

А. Петрович:

- Вам огромное спасибо за отзыв. Мы встретимся в следующей части нашей программы. Если вы хотите взять наш прибор на трехмесячный тестовый период, чтобы убедиться, что это работает, зайдите на наш сайт https://akvalife.club/ или https://spaaqua.ru/. Или позвоните по телефону 8.800-505-08-55. Может, сразу дозвониться не получится, у нас сейчас проблема, заказов очень много, операторов не много. Но подождите на линии. Вам перезвонят обязательно. Главное позвоните: 8.800-505-08-55.

Мы встретимся через несколько минут. И я вам расскажу, какие подарки, скидки и зачем стоит взять нашу продукцию. И какую продукцию взять стоит. Оставайтесь с нами, друзья. Все будет хорошо!

Ну что, друзья, продолжаем. Вернее, завершаем наш разговор о воде, о воздухе. Потому что вода, без воды – и ни туды, и ни сюды. И я, давайте, сначала расскажу, что у нас сейчас изменилось в компании. Во-первых, сейчас консультации у нас, это мой личный приказ, да, сейчас консультации у нас длятся не более пяти минут. Почему? Потому что уже последнее время на протяжении всех шести лет, что мы работаем в России, да, к сожалению, мы выступаем телефоном доверия бесплатным. И люди звонят нам на телефон, чтобы поговорить. Кто-то звонит по десять раз в день и по кругу одно и то же говорит. Кто-то двадцать раз в день. Кто-то тридцать раз в день. Такое есть, друзья.

Поэтому сегодня консультация длится пять минут. Пять минут! Потому что прибор мы делали, ионизатор и очиститель воды «Акалайф СПА Аква» таким, чтобы им могли пользоваться люди слепые. И они им пользуются. То есть там есть голосовой помощник, анализатор воды. Там есть, в первую очередь, если вы что-то будете делать неправильно, он на цветном дисплее вам скажет: переставьте стакан. Залейте воду. Поменяйте это. То есть здесь все уже учтено. Инструкция идет в подарок. Это такая вот толстенькая книжечка с картинками, как комикс. Там все, каждое действие описано. Тем более, что прибор уже не надо менять мембраны ближайший год, а может, даже и два. 3,5 литра. Получается одновременно 3 литра щелочной 0,5 кислотной.

Поэтому, друзья, когда вы звоните на телефон просто поговорить, знайте, что вы будете долго висеть на линии. Потому что сейчас в первую очередь, конечно же, предпочтение отдается тем людям, кто хочет предохраниться от коронавирусов, кто хочет помочь своему иммунитету быть сильным, здоровым, красивым, кто хочет сбросить лишний вес, кто хочет нормализовать сахар в крови, нормализовать давление, нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, избавиться от остеопороза.

Да, это не лекарство, это может помочь, может не помочь. Но я приношу вам извинения за то, что вот сейчас у нас такие правила. Но эти правила вынужденные. Это, знаете, как вот скорая помощь, она может принять только определенное число людей. Мы не можем больше выступать телефоном доверия бесплатным для вас. Мы не можем постоянно разговаривать с вами, потому что вам скучно дома, вы в самоизоляции. Поэтому сегодня консультация длится не больше пяти минут. А этого достаточно. Я засекал. Я же сам всегда даю свой телефон. И сейчас дам свой телефон: 8-926-12-999-43. 8-926-12-999-43. Там же и Вайбер, там же и WhatsApp, и телефон у меня работает даже здесь, в Латвии. Я в роуминге. Поэтому звонок ко мне вам не будет стоить ни копейки. 8-926-12-999-43.

Я знаю, что это за работа – консультировать людей. Потому что я живу в этом режиме уже восемь лет. И это тяжелая работа. Это тяжелая работа. Но я вас прошу быть сознательными и понимать, что это вынужденная мера. Пока вот этот весь бум, бум продаж, который у нас сейчас идет, не спадет.

Но в первую очередь почему есть бум продаж? Потому что это работает, друзья. Потому что это помогает. И потому что это приносит результат. Если это приносит результат, ведь все же просто, это можно дать на тестовый период, на три месяца. И можно быть уверенным, что человек наш прибор не вернет. Потому что он поймет, что это работает, он увидит результат. Ведь в сухом остатке мы обещаем вам всего две вещи. Или результат, и он будет виден, ощутим и понятен каждому. Или возврат денег.

Так вот, ионизатор и очиститель воды «Аквалайф СПА Аква» - прибор премиум-класса, который имеет голосовой помощник, делает более трехсот видов ионизированной щелочной, кислотной, серебряной и, самое главное, в этой новой версии еще и водородную воду для людей с высоким давлением, да, он, действительно, лучший прибор в своем классе, друзья. Почему? 3,5 литра. 3 литра щелочной, 0,5 кислотной. Производительность воды не ограниченная. Два, три, четыре, пять раз в день можете готовит. Срок его эксплуатации до 12 лет, друзья.

Есть разные ионизаторы воды. Есть за 1200 рублей в России, я видел такие. Но они продаются только в России. Есть за 600 тысяч рублей. Наш прибор так стоит 35 тысяч рублей. 35 тысяч рублей. Но сегодня будут скидки и подарки, друзья.

Ну, рассказать о нем можно много. Но это реально российское производство, это запатентованная технология. И это, действительно, прибор, который, если вам не окажет эффекта никакого или не понравится, или вы посчитаете, что он не стоит тех денег, что мы за него просим, вы его со спокойной совестью вернете. Тем более, что сейчас мы будем возвращать все деньги целиком. Если раньше мы высчитывали стоимость доставки по России, или курьерской доставки, или доставки почтовой, или доставки курьерскими службами, компанией СДЭК, нашим официальным партнером, то сейчас мы не высчитываем эти деньги. Поэтому вы получите назад все сто процентов денег. Но вернуть прибор нужно в целости и сохранности. Внимательно читайте договор, друзья. Если вы вернете его разбитым, грязным, поцарапанным, то вас могут оштрафовать до 3 тысяч рублей. Да, друзья, вот это нужно понимать.

Следующее, после ионизатора воды, который готовит воду щелочную, она обладает антиоксидантными свойствами, восстанавливает в первую очередь иммунную систему, нормализует сахар в крови, нормализует давление, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, поможет, если у вас и простатит, и герпес, и запоры, и какие-то другие проблемы с внутренними органами. Короче, заболевания, дегенеративные болезни, ацидоз. Да, это не лекарство, здесь нет лечения.

Но ведь на чем была основана советская медицина? На курортно-санаторном оздоровлении. В классической литературе это называлось лечение водами. Поэтому это курорт и санаторий у вас на дому. У вас на дому. Щелочную воду пьем, вымачиваем в ней овощи и фрукты, рыбу, мясо. Также в щелочной воде завариваем прямо в холодной чаи, травы. Вы удивитесь. Или греем ее до 30 градусов и заливаем в прибор. Греем, не из-под крана горячую наливаем, а греем, да, друзья. Греем. И тогда теплая вода будет организмом усваиваться больше. И ОВП этой воды будет выше. То есть антиоксидантные свойства. Как называется в Японии, эту воду, где она официальным средством является, обогащенная энергией вода. То есть она будет передавать вам энергию, а ваш организм… у вашего организма останется гигантский ресурсы для того, чтобы разгребать эти завалы в виде лишнего веса или каких-либо заболеваний.

Дальше, у нас есть также ионизатор, очиститель, осеребритель воздуха «Акваком СПА Аква» https://spaaqua.ru/. Тут уже медицинской тематики прибор, друзья. Так он стоит 35 тысяч рублей. Но сегодня всего 21 тысяча. И здесь тестовый период один месяц. Но также он пойдет в подарок к ионизатору воды. Два прибора за одну цену, друзья. Но тестовый период тогда месяц. Так его цена 35 тысяч рублей. Также есть корректор давления от компании «Швабе». Так он стоит 25 тысяч рублей, но сегодня цена будет 15. И в подарок пойдет подключение к системе DocDoc.ru. Что это такое? Это ваш личный терапевт 24 часа на 7 дней в неделю. Алло, алло, позвонили ему или по интернету, он вам будет отвечать. Эту систему создал Сбербанк. Это очень хорошая система, очень качественная. И там собраны лучшие специалисты России.

Поэтому, друзья, вот корректор давления – такие часы. Надели на руку, одну кнопочку нажали – через пять минут ваше давление или упало на 10 единиц, или поднялось. Если вы гипертоник или гипотоник. Но, друзья, сегодня у нас уникальное предложение. Всего 12 приборов, к которым будет цена не 35 тысяч рублей – ионизатор и очиститель воды «Аквалайф СПА Аква», а 27777 рублей. И в подарок пойдет ионизатор воздуха «Ион-Эффект». Его получает сегодня первая дозвонившаяся женщина, у которой юбилей с мужем. А тажке корректор давления, друзья. И это будет стоит 27777 рублей.

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