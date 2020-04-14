2020-04-13T21:24:36+03:00
Экономика

Удивляется народ: алкоголь не лезет в рот...

На самоизоляции россияне затянули пояса
Дмитрий КОЗУРОВ
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магазинов, то ушедшие в минус продуктовые и алкомаркеты выглядят удивительно. Казалось бы, чем еще заняться русскому человеку на карантине - выпивать да закусыватьмагазинов, то ушедшие в минус продуктовые и алкомаркеты выглядят удивительно. Казалось бы, чем еще заняться русскому человеку на карантине - выпивать да закусыватьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Данные из магазинов за первую нерабочую неделю не радуют: в минусе все. И если кого-то, например, торговцев одеждой и косметикой, отчасти только доставка из интернет-магазинов, то ушедшие в минус продуктовые и алкомаркеты выглядят удивительно. Казалось бы, чем еще заняться русскому человеку на карантине - выпивать да закусывать.

Поначалу народ так и делал. По данным Сбербанка, продажи алкоголя в марте выросли на 9%, а в последнюю неделю месяца - на 32%. Тогда многих отправляли работать из дома, режима нерабочих дней еще не было. Вот люди и пытались скрасить трудовые будни. В особом почете были виски (рост 47%), водка (31%) и пиво (25%). Хотя Ассоциация производителей алкоголя уверяла, что многие употребляют горячительные напитки исключительно наружно - вместо антисептиков, которые у нас в дефиците.

В апреле ситуация изменилась. Народ стал экономить - в том числе на продуктах и алкоголе. Сказывается неуверенность в завтрашнем дне: неясно, когда можно будет вернуться на работу, и будет ли к тому времени вообще работа. По информации «Первого ОФД», во всех без исключения торговых точках стало меньше покупателей. И хотя в продуктовых магазинах, аптеках и кафе, работающих на вынос, средний чек вырос, это не перекрывает снижения числа клиентов.

Кто потерял в выручке. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кто потерял в выручке.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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