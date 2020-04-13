Александр Школьник, директор Музея Победы на Поклонной Горе: 9 мая у нас будет и праздник со слезами на глазах, и “Бессмертный полк”

Бывших школьников не бывает

- Александр Яковлевич, вас можно поздравить с возвращением в Общественную палату России? (Герой нашего интервью раньше уже работал в ее составе.)

- Наверное, да, можно поздравлять.

Александр Школьник, директор Музея Победы: «9 мая у нас будет и праздник со слезами на глазах, и «Бессмертный полк», а на акцию «Лица Победы» откликнулись более 400 тысяч россиян» 00:00 00:00

- Сильно переживаете из-за того, что притормозилась работа музея накануне Дня Победы?

- Конечно, обидно. Потому что мы старались последние два года в рамках подготовки к 75-летию Победы сделать музей очень живым пространством, в котором бы постоянно что-то происходило, большую работу проводили с органами образования Москвы, со школами, очень много детей стало появляться в музее.

Но, к сожалению, вирус нам всю эту активность притормозил.

Тем не менее, несмотря ни на что, мы одними из первых ушли в онлайн, объявили массу конкурсов, викторин, начали проводить виртуальные экскурсии для школьников (бывших и нынешних).

Александр Школьник, директор Музея Победы на Поклонной ГореФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Бывших школьников не бывает.

- Отлично! (улыбается)

Святое место для «Лиц Победы»

- Сейчас самое время поговорить о «Лицах Победы»...

- Мы сейчас обнаружили, что людям стал интересен, особенно в условиях самоизоляции, этот наш большой (мы называем – всенародный) проект по созданию крупнейшего в мире исторического депозитария (так мы назвали эту базу данных, хранилище у себя в музее). Мы решили собрать коллективный портрет всего поколения военных лет, наших предков, которые, каждый на своем месте – кто-то на передовой, а кто-то в тылу, кто-то в подполье, в партизанах – приближал нашу великую Победу. Мы надеемся, что многие люди присоединятся к нашему проекту. Для этого нужно просто в интернете набрать два слова – «Лица Победы». И обнаружится наш сайт, на который можно в электронном виде прислать свою семейную легенду о бабушке, или дедушке, обо всех родственниках, от мала до велика, которые, каждый по-своему делали все для того чтобы Победа свершилась.

И прислать нам фотографию вместе с этой историей. А потом когда-нибудь приехать в музей, посетить наш зал с одноименным названием «Лица Победы. В этом зале будет и ваш рассказ.

Музй готовится к 75-летию Победы

- Но ведь режим «онлайн» у вас появился задолго до этого проклятого коронавируса?

- Да, мы в последние несколько лет очень активно присутствовали во всех сетях. У нас есть свои группы, странички, у нас достаточно современный и хороший сайт. У нас появилось очень много ресурсов дополнительных к Музею Победы по нашим проектам. Например, мы проводим лучшую в Москве «Елку Победы».

- Скажите, а сколько сейчас в этом хранилище сведений? Эта акция вроде совсем недавно началась.

- Она недавно началась, но уже десятки тысяч есть присланных историй, которые мы обрабатываем. У нас есть партнер в этом проекте – Mail.ru, который в своих сетях и группах тоже этот проект начал поддерживать. И сейчас, по их данным, к нам подключились еще 400 тысяч участников. Я хочу показать масштаб этого проекта в следующих цифрах. Дело в том, что до войны в Советском Союзе было примерно 197 миллионов человек. За все время войны надели шинели и пошли Родину защищать порядка 34 с лишним миллиона человека. Если от 197 отнять 34, можно понять, сколько примерно людей в тылу, в Сопротивлении, даже находясь в оккупации, боролись с нацизмом, просто самозабвенно трудясь на предприятиях, в полях, делая все, чтобы накормить, одеть, вооружить те самые 34,5 миллиона наших бойцов и командиров. Поэтому у нас идея-то и возникла – собрать истории про всех людей, кто хоть какой-то небольшой вклад внес в Победу. Даже подростком, собирая пионером металлолом, из которого потом делали танки. Может быть, кто-то вспомнит про бабушку, которая приютила беженцев, семьи из блокадного Ленинграда.

Они все герои, на наш взгляд. И не только, кстати, граждане Советского союза. Потому что в борьбе с нацизмом участвовали еще 60 с лишним стран - тайно или явно. Поэтому мы приглашаем к акции и людей из других стран. Мы должны

сохранить память о всех, боровшихся с нацизмом, в нашем Главном военно-историческом музее.

Мы должны сохранить память о всех, боровшихся с нацизмом, в нашем Главном военно-историческом музее

«Мы эти истории сохраним навечно»

- Александр Яковлевич, интернет-экспозиция – это хорошо. А вдруг интернет зависнет или, чего доброго, исчезнет – все материалы пропадут?

- Мы-то берем на себя большую ответственность, говоря о том, что сохраним навечно эти истории, и это не будет зависеть от того, работает интернет или не работает. Музей Победы будет функционировать всегда. Все истории, фотографии сохранятся здесь более надежно, мне кажется, чем в виртуальном пространстве.

- Мы одного из своих родственников, Михаила Ивановича Моисеева, пытались в различных системах отыскать. И там сразу несколько однофамильцев появляется. Но информация неполная: у кого не указано место рождения, у кого отсутствуют сведения о наградах.

- Те ресурсы основаны на архивных данных, которые имеются. В условиях войны не все записи были полными, а порой и просто затерялись.

- Да и в самих многих семьях не все знают о своих родных: факты забываются, сведения порой отрывочные.

- Ну, и что? Мы собираем истории именно семейные. То, что передается из уст в уста. Главное, что вы знаете, как звали ваших родственников, где воевал или трудился. Даже если этот минимум вы имеете, все равно надо прислать нам ваш рассказ в таком виде. Если вдруг, благодаря нашей платформе, пойдут какие-то совпадения по другим ресурсам (имя или факты биографии), история пополнится. И вы, может быть, сможете больше узнать о своем дедушке, если сейчас пока еще не знаете.

- Я вот подумал: из-за эпидемии коронавируса может случиться так, что на день Победы не сможет прошагать по улицам «Бессмертный полк». Но он пройдет в виртуальном пространстве – на вашем ресурсе.

- На самом деле мы не только «Лица Победы» делаем. Мы готовимся к 9 Мая, несмотря ни на что, предъявить в музее новую большую экспозицию под названием «Подвиг народа». На 3 тыс. квадратных метрах размещаем абсолютно новый формат в музейной практике, мы его называет «Музей – кино – театр». Посетитель погружается в ту или иную ситуацию, в ту или иную тему благодаря декорациям, которые мы строим, и кино, которое снимается в виде реконструкции, и реальных предметов музейных. Плюс все мультимедийные наши составляющие тоже очень мощные: музыка, звуки, запахи. То есть, если мы реконструируем сожженную деревню, посетители будут ощущать запах гари. А когда будут попадать в пространство, которые мы называем эвакуацией, то попадут на вокзал, соответственно, ощутив все запахи, связанные с железной дорогой.

- Паровозы,..

- Да. Они будут присутствовать при загрузке 300 человек в эвакэшелон. То есть на экране размером 50 кв. метров это все будет происходить.

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- А запах наркомовских 100 грамм будет? (Имеется в виду паек водки или спирта, выдаваемые бойцам советской армии во время Великой Отечественной войны – А.Г.)

- (смеется) Нет, не будет. Этот запах не предусмотрен. В общем, мы готовим большую экспозицию при поддержке Президента РФ. Благодаря ему государство выделило средства и мы начали все это два года назад . Ждем, что как только музей откроется после ограничений, связанных с эпидемией,, сразу позовем всех посмотреть на это наше новое ваяние.