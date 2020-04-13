Певица Монеточка даст бесплатный онлайн-концерт

Каждый справляется с карантином по-разному.

Юрий Шевчук к 62 годам освоил формат «вопросы/ответы» в Youtube.

Земфира выпускает треки и дописывает альбом, сидя в квартире.

Земфира Крым.Певица выпустила трек впервые за последние два года

А вот ее, как казалось пару лет назад, главная соперница Монеточка — готова дать бесплатный концерт для всех слушателей. В интернете, конечно.

Уральская певица Лиза Гырдымова, пропавшая в последнее время с радаров, вышла в инстаграм с хорошей новостью — 14 апреля она даст концерт в онлайн-режиме.

monetochkaliska Ребята! Настало время ненадолго вырваться из своего самоизоляционного занятия записи нового альбома. Мы с Витей и так никуда не ходим, лишь пишем наши песни. А тут ещё Instagram пригласил нас принять участие в серии домашних Live-концертов

- Настало время ненадолго вырваться из своего самоизоляционного занятия — записи нового альбома, - сообщила Монеточка. - Мы с Витей (Исаевым — продюсером и и так никуда не ходим, лишь пишем наши песни. А тут ещё Instagram пригласил нас принять участие в серии домашних Live-концертов #песнядома. Сказано — сделано! В этот вторник, 14 апреля, мы выйдем в прямой эфир: поболтать, потанцевать, попеть старое любимое и новое таинственное. Начало в 20:00 по Москве. Подключайтесь!

Вокалистка попросила подписчиков сделать предложения по песням, которые им больше всего хотелось бы услышать. И лидером народного хит-парада стал трек «Никаких резких движений». Что неудивительно. Композиция со словами «пожалуйста, не делайте никаких резких движений» (цитата из романа «Терри Пратчетт «Дело табак») именно в настоящее время заиграла новыми красками.

Впрочем, просят Лизу спеть и «90-е», и «Ночной ларек», и «Русский ковчег», и другие хиты.

В рамках этой же акции квартирник уже дал и рэпер Feduk (Федор Инсаров). Соавтор хита «Розовое вино» выступил у себя дома для всех желающих и имеющих интернет.

Элджей & Feduk - Розовое вино..

А после Монеточки настанет очередь Лены Темниковой. Некогда солистка группы Serebro и участница шоу «Фабрика звезд» уже дала часовой концерт на платформе PREMIER, а теперь совершенно безвозмездно порадует слушателей и зрителей своими томными и протяжными песнями. Прямая трансляция вступления пройдет 15 апреля в 19-00 в инстаграме певицы.

lenatemnikovaofficial Как-то так. А у вас как?