2020-04-13T21:57:18+03:00
Звезды

Певица Монеточка даст бесплатный онлайн-концерт

Самоизоляция сближает и делает творчество модных музыкантов доступнее
Константин ГЛЫБА
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Лиза Гырдымова, она же известна миру как "Монеточка". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССЛиза Гырдымова, она же известна миру как "Монеточка". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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А вот ее, как казалось пару лет назад, главная соперница Монеточка — готова дать бесплатный концерт для всех слушателей. В интернете, конечно.

Уральская певица Лиза Гырдымова, пропавшая в последнее время с радаров, вышла в инстаграм с хорошей новостью — 14 апреля она даст концерт в онлайн-режиме.

monetochkaliskamonetochkaliska
Ребята! Настало время ненадолго вырваться из своего самоизоляционного занятия записи нового альбома. Мы с Витей и так никуда не ходим, лишь пишем наши песни. А тут ещё Instagram пригласил нас принять участие в серии домашних Live-концертов
19251 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Настало время ненадолго вырваться из своего самоизоляционного занятия — записи нового альбома, - сообщила Монеточка. - Мы с Витей (Исаевым — продюсером и и так никуда не ходим, лишь пишем наши песни. А тут ещё Instagram пригласил нас принять участие в серии домашних Live-концертов #песнядома. Сказано — сделано! В этот вторник, 14 апреля, мы выйдем в прямой эфир: поболтать, потанцевать, попеть старое любимое и новое таинственное. Начало в 20:00 по Москве. Подключайтесь!

Вокалистка попросила подписчиков сделать предложения по песням, которые им больше всего хотелось бы услышать. И лидером народного хит-парада стал трек «Никаких резких движений». Что неудивительно. Композиция со словами «пожалуйста, не делайте никаких резких движений» (цитата из романа «Терри Пратчетт «Дело табак») именно в настоящее время заиграла новыми красками.

Впрочем, просят Лизу спеть и «90-е», и «Ночной ларек», и «Русский ковчег», и другие хиты.

В рамках этой же акции квартирник уже дал и рэпер Feduk (Федор Инсаров). Соавтор хита «Розовое вино» выступил у себя дома для всех желающих и имеющих интернет.

Элджей & Feduk - Розовое вино..

А после Монеточки настанет очередь Лены Темниковой. Некогда солистка группы Serebro и участница шоу «Фабрика звезд» уже дала часовой концерт на платформе PREMIER, а теперь совершенно безвозмездно порадует слушателей и зрителей своими томными и протяжными песнями. Прямая трансляция вступления пройдет 15 апреля в 19-00 в инстаграме певицы.

lenatemnikovaofficiallenatemnikovaofficial
Как-то так. А у вас как?
24657 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Российские музыканты устраивают концерты на балконах во время режима самоизоляции.Традиция устраивать концерты на балконах во время режима карантина из-за коронавируса была поддержана исполнителями музыки во многих городах России

ИСТОЧНИК KP.RU

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