2020-04-14T17:10:08+03:00
В мире

Из-за эпидемии коронавируса в соцсетях растут антикитайские настроения

Пользователи призывают сводить счеты с жителями азиатских стран как с разносчиками COVID-2019
Мария БЕРК
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Несмотря на то, что КНР пострадала наравне с другими странами, в мире все чаще слышны упреки в сторону КитаяНесмотря на то, что КНР пострадала наравне с другими странами, в мире все чаще слышны упреки в сторону КитаяФото: REUTERS
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Первой страной, которая приняла бой с коронавирусной инфекцией, стал Китай. Провинция Хубэй и 11-миллионный город Ухань, ставшие очагом эпидемии, оказались закрыты на несколько месяцев. Несмотря на то, что КНР пострадала наравне с другими странами - в Поднебесной заразились более 83 тысяч человек из них почти 3,5 тысячи пациентов умерли, - в мире все чаще слышны упреки в сторону Китая. Мол, это он во всем виноват. Всплеск синофобии пришелся на пик эпидемии на Западе и продолжает набирать обороты, пишет CNN.

Специалисты Исследовательского института, изучающего развитие и влияние соцсетей, опубликовали доклад, в котором представили как с начала эпидемии коронавируса менялось отношение к жителям азиатских стран.

- Вспышки ненависти, публикация фейковых постов в соцсетях являются реальной угрозой для общества в момент всеобщей борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, - говорится в докладе. - Исследование показывает, что группы людей, придерживающихся антикитайских настроений, могут распространять фейковые новости с целью разжигания межнациональной розни.

При работе над проектом аналитики изучили анонимный развлекательный веб-форум 4chan, популярный в англоязычном мире, и установили, что с февраля количество оскорбительных выражений в адрес китайцев увеличилось в разы. Оскорбление других национальностей и меньшинств при этом уменьшилось.

тов умерли, - в мире все чаще слышны упреки в сторону Китая. Мол, это он во всем виноват. Всплеск синофобии пришелся на пик эпидемии на Западе и продолжает набирать обороты Фото: REUTERS

тов умерли, - в мире все чаще слышны упреки в сторону Китая. Мол, это он во всем виноват. Всплеск синофобии пришелся на пик эпидемии на Западе и продолжает набирать оборотыФото: REUTERS

Сообщения и темы, которые обсуждались участниками форума 4chan, были связаны с теорией заговора вокруг возникновения COVID-2019. Например, одна из популярных тем: коронавирус - биологическое оружие, разработанное по указке китайских властей, которое жители КНР распространили по всему миру.

Аналитик института Алекс Голденберг отмечает, что расистские настроения могут перекинуться и на международные социальные сети - Фейсбук, Твиттер и Инстаграм.

- Синофобные настроения могут вылиться во вполне реальное физическое насилие, - предупреждает Голденберг. Он приводит в пример сообщения одного из анонимов, который призывал к расправе над жителями китайских кварталов, мол, это единственный способ остановить эпидемию COVID-2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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