2020-04-14T10:48:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 14 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 2774 человек

Общее число заболевших перевалило за 21 тысячу человек. Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 14 апреля 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: REUTERS
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Число заболевших коронавирусом на территории России, по данным Оперативного штаба на 14 апреля 2020, за минувшие сутки возросло на 2774 человек. Новые случаи подтвердили в 51 регионе.

1489 заболевших находятся в Москве, 460 - в Московской области, 121 - в Санкт-Петербурге. Число зараженных в Республике Коми увеличилось сразу на 97 человек. В Нижегородской области плюс 68 инфицированнных, в Тамбовской и Ленинградской - по 35, в Смоленской - 34.

За сутки из больниц в разных регионах выписали 224 человек, успешно вылечившихся от COVID-2019. Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», 179 из них - в Москве. Общее число переболевших коронавирусом - 1694.

«Также за сутки зафиксировано 22 летальных случая, - рассказали журналистам в Оперативном штабе. - Из них 13 в Москве, 5 в Московской области, 2 в Республике Башкортостан, 1 во Владимирской области, 1 в Воронежской области».

Общее число случаев с летальным исходом среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией достигло 170.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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