Прямая онлайн-трансляция пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова 14 апреля 2020: министр ответит на вопросы 15 российских и иностранных журналистов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает 14 апреля пресс-конференцию российским и иностранным журналистам. Впервые отвечать на вопросы представителей СМИ глава МИД будет в онлайн формате. Такой же формат используют политики сейчас во всем мире в связи с пандемией коронавируса.

- Интервью будет транслироваться в прямом эфире с 12.00, - сообщили в пресс-службе МИД.

Онлайн-конференция Сергея Лаврова: прямая трансляция.Глава МИД России впервые даёт интервью в онлайн-формате

Регистрацию на конференцию получили 15 представителей СМИ из России и других стран.

Следить за трансляцией можно на сайте МИД, в соцсетях ведомства.

Сайт kp.ru также будет вести онлайн-трансляцию, мы будем публиковать самые важные новости с конференции.

Встреча Сергея Лаврова с журналистами является традиционной.

Пока не известно, о чем будет говорить министр, но вероятно, будут затронуты главные темы мировой повестки дня: ситуация с коронавирусом, цены на нефть и взаимодействие России с другими странами в рамках сделки ОПЕК.