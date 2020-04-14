На второй неделе карантина малый бизнес стал возвращаться к работе
Малый бизнес приподнимается с колен. Число работающих предприятий, хоть ненамного, но увеличилось на второй нерабочей неделе. По данным ИТ-компании «Эвотор», с 6 по 11 апреля открылись 4,8 торговых точек, а общая выручка малого и среднего бизнеса в стране подросла на 8,7%.
Если в самом начале карантина в России продолжали работать 39,5% компаний малого и среднего бизнеса, то на второй неделе эта цифра увеличилась до 44,4%. Открываются не увеселительные заведения, а необходимые людям торговые точки: магазины автотоваров (+26%), стройматериалов (+23%), автосервисов (+23%), товаров для дачи (+19%). А вот количество алкомаркетов наоборот сократилось, хоть и чисто символически – на процент.
Логично, что выросла и выручка небольших фирм. Но обращает на себя внимание падение прибыли у аптек (-2%) и зоомагазинов (-3%). Видимо, раньше народ закупился таблетками и кормами для домашних питомцев – боялись, что закроют вообще все, кроме продуктовых.
- В некоторых регионах, в частности в Москве, власти разрешили открыться салонам красоты. Но пока мы не видим, чтобы это решение серьезно отразилось на показателях сегмента в целом по стране, - говорят аналитики «Эвотора». – В столице число работающих салонов выросло на 5,9%, во всех регионах вместе – на 3,1%. Но мы ожидаем, что по итогам недели с 13 по 19 апреля оживление будет более заметным.
Впрочем, несмотря на все приведенные выше цифры, положение малого и среднего бизнеса в стране остается тяжелым. Не работает больше половины компаний, а их торговый оборот в лучшем случае чуть больше половины от докризисного уровня. Без 80-90% выручки остались салоны красоты, фитнес-центры, магазины одежды и обуви, книжные, ювелирные и парфюмерные магазины.
Число работающих предприятий, хоть ненамного, но увеличилось на второй нерабочей неделе.Фото: Светлана Макеева
Самые строгие ограничения для бизнеса, как и раньше, в Москве. При этом интересная тенденция н Кубани: если по всей стране торговые точки постепенно открываются, то в Краснодарском крае наоборот субъектов малого и среднего бизнеса, которые продолжают работать, стало меньше.
КОНКРЕТНО
Где работает больше всего магазинов…
Иркутская область – 62,5%
Самарская область – 57,1%
Воронежская область – 56,5%
… а где меньше всего
Москва – 26,9%
Краснодарский край – 31,6%
Санкт-Петербург – 34,1%
По данным ИТ-компании «Эвотор».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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