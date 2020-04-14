Коронавирус в Китае, последние новости на 14 апреля 2020: выявлено еще 89 новых случаев

За сутки в Китае выявили 89 новых случаев заражения COVID-19, количество зафиксированных случаев достигло 83 303. Также сообщается, что вылечились 109 человек, летальных случаев нет.

Из сообщения госмитета по вопросам здравоохранения КНР следует, что из 89 новых случаев – 86 ввозные, а остальные три местные. Все они зафиксированы в Гуандун.

Из карантина за минувшие сутки выпустили 46 человек, анализы на коронавирус у них были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось.

Тем временем на границе России и КНР все надземные погранпереходы остаются закрытыми, сообщает генеральное консульство РФ в Харбине. Это связано с тем, что в последнее время граждане Китая пытаются вернуться домой через пограничные пункты на Дальнем Востоке. С наступлением теплой погоды прекращено и движение через реку Амур, то есть границу Благовещенск-Хэйхэ сейчас нельзя пересечь.

Власти КНР готовы платить своим гражданам по пять тысяч юаней за информацию о незаконном пересечении границ.