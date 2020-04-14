Коронавирус в Испании, последние новости на 14 апреля 2020: за сутки скончались 128 человек

За последние сутки в Испании зарегистрирован 471 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это является самым низким показателем за последние недели. По данным на 14 апреля 2020 года в Испании COVID-19 обнаружили у 170 099 человек. Количество зафиксированных случаев смертей от коронавируса за сутки тоже увеличилось на 128 и составляет 17756. Выздоровевших и выписанных из больниц не изменилось и суммарно на сегодня равняется 64727 человек. В больницах остаются 87 616 человек.

Вчера 13 апреля стало известно, что распространения коронавируса в стране достигла самого пика, сообщает «REGNUM». Об этом заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья. Чиновник отметил, что целью властей теперь является «сломить кривую распространения эпидемии».

- Мы можем подтвердить, что уже преодолели первую фазу эпидемии – достижение пика. Наша следующая цель заключается в том, чтобы сломить кривую распространения эпидемии, - сказал Сальвадор Илья.