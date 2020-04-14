На "горячую линию" центра занятости Москвы поступило почти 125 тысяч звонков
За последние две недели, с 30 марта по 10 апреля, на "горячую линию" столичного Центра занятости населения "Моя работа" поступило 124 864 звонка от москвичей. Напомним, городские власти объявили о помощи жителям, оставшимся без работы из-за ситуации с коронавирусом. С 1 апреля безработным в Москве начали выдавать региональную компенсацию. "Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 19 500 рублей, - ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. - Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию".
Желающие оформить помощь могут звонить на "горячую линию" Центра занятости - (495)705-75-75, а также узнать подробнее об этом на сайте. Онлайн можно заполнить заявление в разделе "Регистрация в качестве безработного".
За последние две недели работы "горячей линии" увеличили количество операторов с 7 до 68 человек. В первый же день после объявления о помощи безработным за один час с 9 до 10 утра 30 марта сюда поступило более 3500 звонков.
"Первое ощущение от происходящего - шок, - говорит Екатерина Говорова, начальник управления клиентского сервиса и контроля качества обслуживания клиентов Центра занятости. - До этого в контактный центр за день поступало не более 1500 звонков. К тому же кардинально изменились и сами вопросы. Если раньше москвичей интересовали адреса территориальных отделов, время приема и другая справочная информация, то теперь все захотели узнать, как получить 19 500 рублей".
Сергей Собянин ознакомился с работой Центра занятости "Моя работа" 9 апреля. Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ТАСС
За первую неделю работы линии поступил 61 331 звонок, за вторую неделю - 63 533 звонка.
"С 14 апреля штат контакт-центра увеличат до 100 специалистов, - сообщили в пресс-службе Центра занятости населения Москвы. - Своих операторов нам в помощь делегирует крупнейший оператор сотовой связи, партнер Центра занятости. Мы продолжим и дальше делать все, чтобы поддержать людей, оказавшихся в трудной ситуации".
КОНКРЕТНО
Сейчас горожане чаще всего спрашивают:
- как встать на учет в центр занятости;
- как передать документы дистанционно;
- нужны ли справки с последнего места работы.
На эти и многие другие вопросы отвечают не только операторы Центра занятости, но и пять специалистов юридического отдела.
НА ЗАМЕТКУ
Для столичных компаний и организаций, а также для тех москвичей, которые трудятся удаленно или остаются на своих рабочих местах во время карантина, в разделе "Ответственный работодатель" на сайте "Я дома" (ya-doma.ru) собрана полезная информация и ответы на важные вопросы.
Кол-центр по ситуации с коронавирусной инфекцией - (495) 870-45-09.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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