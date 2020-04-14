На "горячую линию" центра занятости Москвы поступило почти 125 тысяч звонков

За последние две недели, с 30 марта по 10 апреля, на "горячую линию" столичного Центра занятости населения "Моя работа" поступило 124 864 звонка от москвичей. Напомним, городские власти объявили о помощи жителям, оставшимся без работы из-за ситуации с коронавирусом. С 1 апреля безработным в Москве начали выдавать региональную компенсацию. "Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 19 500 рублей, - ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. - Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию".

Желающие оформить помощь могут звонить на "горячую линию" Центра занятости - (495)705-75-75, а также узнать подробнее об этом на сайте. Онлайн можно заполнить заявление в разделе "Регистрация в качестве безработного".

За последние две недели работы "горячей линии" увеличили количество операторов с 7 до 68 человек. В первый же день после объявления о помощи безработным за один час с 9 до 10 утра 30 марта сюда поступило более 3500 звонков.

"Первое ощущение от происходящего - шок, - говорит Екатерина Говорова, начальник управления клиентского сервиса и контроля качества обслуживания клиентов Центра занятости. - До этого в контактный центр за день поступало не более 1500 звонков. К тому же кардинально изменились и сами вопросы. Если раньше москвичей интересовали адреса территориальных отделов, время приема и другая справочная информация, то теперь все захотели узнать, как получить 19 500 рублей".

Сергей Собянин ознакомился с работой Центра занятости "Моя работа" 9 апреля. Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ТАСС

За первую неделю работы линии поступил 61 331 звонок, за вторую неделю - 63 533 звонка.

"С 14 апреля штат контакт-центра увеличат до 100 специалистов, - сообщили в пресс-службе Центра занятости населения Москвы. - Своих операторов нам в помощь делегирует крупнейший оператор сотовой связи, партнер Центра занятости. Мы продолжим и дальше делать все, чтобы поддержать людей, оказавшихся в трудной ситуации".

КОНКРЕТНО

Сейчас горожане чаще всего спрашивают:

- как встать на учет в центр занятости;

- как передать документы дистанционно;

- нужны ли справки с последнего места работы.

На эти и многие другие вопросы отвечают не только операторы Центра занятости, но и пять специалистов юридического отдела.

НА ЗАМЕТКУ

Для столичных компаний и организаций, а также для тех москвичей, которые трудятся удаленно или остаются на своих рабочих местах во время карантина, в разделе "Ответственный работодатель" на сайте "Я дома" (ya-doma.ru) собрана полезная информация и ответы на важные вопросы.

Кол-центр по ситуации с коронавирусной инфекцией - (495) 870-45-09.

Консультация психолога в онлайн-чате.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как получить пособие по безработице в Москве в 2020 году: пошаговая инструкция для жителей

В Москве начали выплату повышенного пособия по безработице. Публикуем пошаговую инструкцию для жителей - как получить пособие по безработице в 2020 году (подробности)