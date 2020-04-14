2020-04-14T14:26:59+03:00
Общество

Газпромбанк запускает бесплатное изучение английского для педагогов и студентов

Газпромбанк совместно с Общероссийским Профсоюзом образования и компанией EF Education First запускают двухмесячную программу бесплатного изучения английского языка для педагогов и студентов, чтобы период самоизоляции они провели максимально эффективно
Юрий ШАМИН
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Фото: АО "Газпромбанк"Фото: АО "Газпромбанк"
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Обучение доступно для всех членов Профсоюза и будет проходить в крупнейшей в мире онлайн школе английского языка EF English Live. Об этом говорится в пресс-релизе банка, поступившем в редакцию во вторник. .

Для участия в программе нужно иметь электронный профсоюзный билет, зарегистрироваться в мобильном приложении Profcards, пройти по ссылке, указанной в приложении, и заполнить короткую регистрационную форму. Владельцами профсоюзных билетов нового образца уже стали около 1 млн педагогов, работников, студентов ВУЗов, школ и детских садов.

Как отмечает Первый Вице-Президент Газпромбанка Наталья Третьяк, Газпромбанк давно и тесно сотрудничает с образовательной отраслью, развитие которой является одним из условий устойчивости экономики. На сегодняшний день в сфере образования задействовано около 20% населения страны, и все они являются потенциальными клиентами Газпромбанка.

«Помимо стандартных финансовых продуктов Газпромбанк предлагает учителям услуги, которые помогают формировать современную образовательную среду. Яркий пример этому – наше партнерство с Общероссийским Профсоюзом образования и компанией EF Education First. В перспективе мы планируем расширить программу лояльности для работников образования и обеспечить персонализированные предложения для каждого из них», - добавила Третьяк.

В 2019 году Газпромбанк и Общероссийский Профсоюз образования подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились о системном мониторинге для формирования интересных педагогам и студентам продуктовых предложений. Также в рамках этого сотрудничества Газпромбанк организовывает стипендиальные программы и студенческие практики, открывает базовые кафедры и создает кампусные карты, чтобы участники сферы образования – члены Профсоюза могли получать актуальную информацию о специальных продолжениях банка.

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