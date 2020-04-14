Коронавирус в Израиле, последние новости на 14 апреля 2020: в стране вводят новые ограничения для борьбы с панэпидемией
По данным koronavirus-map.ru, на утро 14 апреля 2020 года в Израиле выявлено 282 новых случая заражения. Общее число зараженных коронавирусом в стране составляет 11868 человек. Из них 181 пациент находится в тяжелом или критическом состоянии. Также за минувшие сутки от коронавируса в Израиле скончался 1 человек, общее число жертв вируса достигло 117 человек. Выздоровели и выписались домой 200 пациентов.
ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ ПРЕКРАЩАЮТ РАБОТУ ПЕКАРНИ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Как и было анонсировано ранее, власти Израиля вводят новые ограничения в режиме полной самоизоляции, которые продлятся до конца праздников Песаха и Мимуны.
Как сообщает портал ISRAland, уже начиная с 17.00 вторника и до 5.00 четверга израильтянам нельзя будет покидать пределы городов, в которых они живут, а тем, кто живет в Иерусалиме – нельзя будет выезжать за пределы своих районов.
Пекарни и рестораны также будут закрыты вплоть до утра четверга, перестанет ходить общественный транспорт. Супермаркеты и магазины будут работать только до вечера среды, также будет работать служба доставки. При этом ограничения не коснутся арабских общин.
А пока полиция продолжает штрафовать всех нерадивых нарушителей карантина. Как сообщает портал Kan, только за минувшие сутки оштрафовали 1847 израильтян, вышедших из дома без крайней необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»