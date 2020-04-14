2020-04-14T11:40:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Израиле, последние новости на 14 апреля 2020: в стране вводят новые ограничения для борьбы с панэпидемией

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Израиле на 14 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По данным koronavirus-map.ru, на утро 14 апреля 2020 года в Израиле выявлено 282 новых случая заражения. Общее число зараженных коронавирусом в стране составляет 11868 человек. Из них 181 пациент находится в тяжелом или критическом состоянии. Также за минувшие сутки от коронавируса в Израиле скончался 1 человек, общее число жертв вируса достигло 117 человек. Выздоровели и выписались домой 200 пациентов.

ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ ПРЕКРАЩАЮТ РАБОТУ ПЕКАРНИ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Как и было анонсировано ранее, власти Израиля вводят новые ограничения в режиме полной самоизоляции, которые продлятся до конца праздников Песаха и Мимуны.

Как сообщает портал ISRAland, уже начиная с 17.00 вторника и до 5.00 четверга израильтянам нельзя будет покидать пределы городов, в которых они живут, а тем, кто живет в Иерусалиме – нельзя будет выезжать за пределы своих районов.

Пекарни и рестораны также будут закрыты вплоть до утра четверга, перестанет ходить общественный транспорт. Супермаркеты и магазины будут работать только до вечера среды, также будет работать служба доставки. При этом ограничения не коснутся арабских общин.

А пока полиция продолжает штрафовать всех нерадивых нарушителей карантина. Как сообщает портал Kan, только за минувшие сутки оштрафовали 1847 израильтян, вышедших из дома без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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