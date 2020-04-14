Коронавирус в Индии, последние новости на 14 апреля 2020: нарушителей карантина заставляют извиняться письменно

По последним данным университета Хопкинса по состоянию на утро 14 апреля 2020 года в Индии зарегистрировано 88 новых случаев заражения, и общее число инфицированных коронавирусом достигло 10541 человек. Количество жертв COVID-19 составляет 358 человек, а еще 1205 жителей Индии выздоровели и выписались из госпиталей и клиник. Таким образом Индия занимает 19 место в мире по количеству активных случаев заболевания.

НАРУШИТЕЛЕЙ КАРАНТИНА ЗАСТАВИЛИ ИЗВИНЯТЬСЯ ПИСЬМЕННО

Необычное наказание придумали власти Индии для тех, кто игнорирует правила самоизоляции и выходит на улицу без уважительной причины. При этом нет разницы, кто нарушает карантин – иностранцы или местные жители. Как пишет местная газета Indian Express, полиция северного штата Уттаракханд собрала 10 иностранцев, которые вышли на улицу, и заставила их 500 раз написать свои извинения на листке бумаги – на индийском языке, разумеется.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса правительство Индии объявило о введении режима полной самоизоляции, который будет действовать с 24 марта по 14 апреля. В стране сильно ограничено движение транспорта, приостановлена работа многих предприятий, закрыты торговые центры, магазины и рестораны, а злостных нарушителей ловит полиция и увещевает дубинками. Несмотря на все введенные меры, количество жертв коронавируса в стране продолжает расти.