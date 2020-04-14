2020-04-14T11:44:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Индии, последние новости на 14 апреля 2020: нарушителей карантина заставляют извиняться письменно

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Израиле на 14 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса по состоянию на утро 14 апреля 2020 года в Индии зарегистрировано 88 новых случаев заражения, и общее число инфицированных коронавирусом достигло 10541 человек. Количество жертв COVID-19 составляет 358 человек, а еще 1205 жителей Индии выздоровели и выписались из госпиталей и клиник. Таким образом Индия занимает 19 место в мире по количеству активных случаев заболевания.

НАРУШИТЕЛЕЙ КАРАНТИНА ЗАСТАВИЛИ ИЗВИНЯТЬСЯ ПИСЬМЕННО

Необычное наказание придумали власти Индии для тех, кто игнорирует правила самоизоляции и выходит на улицу без уважительной причины. При этом нет разницы, кто нарушает карантин – иностранцы или местные жители. Как пишет местная газета Indian Express, полиция северного штата Уттаракханд собрала 10 иностранцев, которые вышли на улицу, и заставила их 500 раз написать свои извинения на листке бумаги – на индийском языке, разумеется.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса правительство Индии объявило о введении режима полной самоизоляции, который будет действовать с 24 марта по 14 апреля. В стране сильно ограничено движение транспорта, приостановлена работа многих предприятий, закрыты торговые центры, магазины и рестораны, а злостных нарушителей ловит полиция и увещевает дубинками. Несмотря на все введенные меры, количество жертв коронавируса в стране продолжает расти.

Карантин в Индии: За выход на улицу бьют палками.Считаете, что у нас карантин жёсткий? А в Индии по домам заперты 1,3 млрд человек. Тех из них, кто без крайней нужды выходит на улицу, избивают палками. Наказания не избежать никому - ни женщинам, ни иностранцам…

ИСТОЧНИК KP.RU

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