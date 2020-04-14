Коронавирус в Казахстане, последние новости на 14 апреля 2020: за сутки скончались 2 человека

По последним данным университета Хопкинса утром 14 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано 88 новых случаев заражения. Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1179 человек, из которых 21 находятся в тяжелом или критическом состоянии.

За минувшие сутки в больницах от осложнений умерли два человека, всего за время борьбы с эпидемией скончались 14 человек. Еще 138 пациентов выздоровели и были выписаны домой.

ОКОЛО 20% ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ В СТРАНЕ – МЕДИКИ

По последним данным, которые предоставил оперштаб Казахстана, более 20% от общего числа инфицированных, — это медики. Больше всего зараженных врачей в Алматы, Нур-Султане, Северо-Казахстанской и Атырауской областях. При этом многие из заболевших даже не общались напрямую с инфицированными пациентами.

По мнению представителей казахстанского Минздрава, причиной активного заражения медиков является серьезная нехватка средств индивидуальной защиты – масок и костюмов, их неправильное использование и превышение времени их ношения, а также сильная переутомляемость во время сверхурочной работы.

Так, например, недавно врач-инфекционист Толкынай Ордабаева рассказала в соцсетях, в каких сложных условиям ей и другим медикам приходилось работать в больнице: как они сами шили защитные маски из марли, что не хватало тестов на коронавирус, а начальство настаивало на внеурочных дежурствах. После проверки Минздрава руководство больницы было уволено.