2020-04-14T11:52:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Таиланде, последние новости на 14 апреля 2020: зафиксировано 34 новых случая

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Таиланде на 14 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Общее количество случаев заболевания в стране составило 2 613 человек.Общее количество случаев заболевания в стране составило 2 613 человек.
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Количество заболевших в королевстве Таиланд продолжает расти с каждым днем. По состоянию на 14 апреля 2020 в Таиланде зафиксировано 34 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество случаев составило 2 613 человек. Из приятных новостей – 117 человек вылечились, в больницах на сегодняшний день остаются 1 405 человек. Один человек за минувшие сутки умер, количество погибших достигло 41 человека.

С 18 апреля Таиланд откроет закрывший ранее все пропускные пункты на границах. Под открытие попадают 23 пограничных перехода в 21 провинции, чтобы граждане Таиланда смогли вернуться домой. Об этом сообщается в приказе министерства внутренних дел. Приказ вступит в силу 18 апреля, он разрешает въезд в страну не более чем 100 человек в сутки через каждый КПП.

Авиакомпания S7 в свою очередь планирует спасти туристов, застрявших в Таиланде. 15 апреля компания осуществит рейс БангкокВладивосток для вывоза граждан России, которые не смогли вовремя вернуться домой из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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