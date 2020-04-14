Коронавирус в Швеции, последние новости на 14 апреля 2020: количество жертв COVID-19 приближается к тысяче

По последним koronavirus-map.ru по состоянию на утро 14 апреля 2020 года в Швеции зарегистрировано 10948 случаев заболевания коронавирусом, среди которых 859 пациентов находятся в тяжелом или критическом состоянии. Общее число жертв COVID-19 достигло 919 человек, а число выздоровлений – 381. Таким образом, Швеция по-прежнему остается на 17 месте в мире по числу активных случаев заболевания и на 14 – по количеству смертей.

ВЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ ОТПРАВИТЬ БЕЗРАБОТНЫХ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ ДОМОЙ

Пока в Швеции продолжается борьба с панэпидемией коронавируса, власти страны уже задумываются о небывалом всплеске безработицы, который ожидается в этом году. Особенно шаткое положение сейчас у нелегальных мигрантов, которым ранее разрешили остаться в Швеции, при условии, что они сначала окончат среднюю школу, а потом устроятся на работу. Как сообщает местная газета Fria Tider со ссылкой на представителей Государственного миграционного управления, их могут попросту выслать из страны, поскольку работы для них попросту не найдется.

ХУЛИГАНЫ ПЛЮЮТ В ПОЛИЦЕЙСКИХ, УГРОЖАЯ ЗАРАЗИТЬ ИХ КОРОНАВИРУСОМ

Похоже, что режим самоизоляции здорово действует на психику некоторых людей. Как еще можно объяснить действия хулиганов, которые притворяются, что они заражены коронавирусом, кашляют и плюются в полицейских. По сообщениям местных СМИ, таким нападкам подвергаются не только стражи порядка, но и медики, работники супермаркетов и почты.