Коронавирус в Армении, последние новости на 14 апреля 2020: количество смертей достигло 16 человек

По состоянию на 14 апреля в Армении у 1067 граждан обнаружили новую коронавирусную инфекцию. За сутки количество заболевших увеличилось на 28.

Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня тоже увеличилось на 2 и составляет 16. Минздрав Армении сообщил, что погибшим было 65 и 82 года.

- У 65-летнего и 82-летнего пациентов была коронавирусная болезнь, подтвержденное двустороннее воспаление легких, острая дыхательная недостаточность. Кроме этого у них были сопровождающие хронические болезни, в том числе артериальная гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, острая почечная недостаточность, - сказала Алина Никогосян, пресс-секретать минзддрава Армении.

Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 54 и суммарно на сегодня равняется 265 человек.

Тем временем власти Армении приняли поправки к закону «О медицинской помощи и обслуживании населения» и в смежные законы. Теперь бороться с коронавирусом в стране будут и компании, и юридические лица, которые не имеют соответствующих лицензий для предоставления медицинских услуг населению. На помощь к медикам придут и студенты последних курсов клинической ординатуры.