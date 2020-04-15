Опережая время: в Россию пришли ультратонкие ноутбуки HUAWEI MateBook X Pro и MateBook 13

Если смартфоны принято менять достаточно часто – продвинутые пользователи делают это примерно раз в год, то ноутбуки, как правило, покупают на более длительную перспективу. Вероятно поэтому рынок ноутбуков развивается не так стремительно. Однако компания HUAWEI нашла способ «оживить» этот сегмент: в 2019 году объем поставок фирменных ноутбуков превысил показатель 2018 года на 200%. Возможно повышенный спрос объясняется тем, что в идеологию HUAWEI заложен принцип создания ноутбуков с большим технологическим запасом за счет применения решений, которые опережают свое время.

Сегодня мировой производитель представляет на российском рынке два устройства для разных пользователей: премиальный HUAWEI MateBook X Pro и более демократичный HUAWEI MateBook 13. Эти ультратонкие, стильные и производительные устройства с широким экраном отличаются некоторыми параметрами, но их объединяет ряд общих продвинутых технологий.

Ноутбук и смартфон объединены в одно устройство

Смартфон – это наше второе «я», и в нем заключена половина жизни: фотографии, видео, музыка, документы, почта, содержимое переписки в мессенджерах… Часто, чтобы использовать эти данные в ноутбуке приходилось пробираться окольными путями через почту, облако, социальные сети, обмен ссылками и т.д. Новое поколение ноутбуков получило фирменную функцию «Мультискрин» HUAWEI Share, которая объединяет смартфон и ноутбук в одно многофункциональное устройство.

Как это работает? Активируйте функцию «Мультискрин», приложив смартфон к NFC-метке на ноутбуке, и на экран лэптопа автоматически будет выведен экран телефона. Вы получите доступ к памяти смартфона, сможете легко перетаскивать файлы с одного гаджета на другой или работать в мобильных приложениях: переписываться в мессенджерах или совершать и принимать звонки. При этом нет необходимости брать смартфон в руки – границ между устройствами больше нет.

Оба новых ноутбука получили экраны с высоким разрешением и кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев – эта технология обеспечивает дополнительную защиту данных и личной информации. Другая фирменная фишка – видеокамера, спрятанная в специальной кнопке на клавиатуре. В обычное время она утоплена в панели, а для видеосвязи приводится в «боевое» положение одним нажатием. Это гарантия того, что никто не сможет незаметно вторгнуться в ваше личное пространство.

HUAWEI MateBook X Pro – инструмент для профессионалов

Флагманский ноутбук создан, в первую очередь, под запросы корпоративных пользователей и профессиональных производителей графики и видеоконтента. Учитывая, что для такой аудитории важнее компактность, автономность и высокая производительность, инженеры упаковали мощное «железо» в корпус толщиной 14,6 мм. Ноутбук весит всего 1,33 кг, но заряда батареи с лихвой хватает на полноценный рабочий день.

HUAWEI MateBook X Pro оснащен сенсорным 3К-экраном с диагональю 13,9 дюймов, за счет тонких внешних рамок рабочая площадь дисплея занимает 91% верхней крышки. В конструкции дисплея использована LTPS панель (у нее выше плотность пикселей матрицы) с разрешением 3000×2000 пикселей, она воспроизводит 100% цветовой палитры стандарта sRGB, а значит, передает четкое и красочное изображение.

Дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce® MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5 (это 5-е поколение видеопамяти создано для приложений, требующих высокой рабочей частоты) обеспечивает высокую скорость и плавность при обработке графических задач, включая редактирование видео, «тяжелые» видеоигры и просмотр контента в большом разрешении. Такие характеристики обеспечивают детализацию картинки и удовлетворяют самым придирчивым запросам фото- и видеодизайнеров.

Сенсорный экран позволяет управлять ноутбуком так же, как мы привыкли это делать в смартфонах или планшетах: можно листать страницы, приближать картинку, выбирать объекты прикосновением пальца. А для того, чтобы сделать скриншот достаточно провести по дисплею тремя пальцами.

За стабильную работу ноутбука отвечает новая система охлаждения HUAWEI Shark Fin Design 2.0 – лопасти вентиляторов сделаны в форме акульих плавников: они работают эффективнее, но шумят меньше.

Пользователи HUAWEI MateBook X Pro всегда будут находиться в зоне доступа: ноутбук получил самую быструю на сегодняшний день Wi-Fi технологию и Bluetooth 5.0. Это гарантирует удвоенную скорость передачи данных, в четыре раза более широкое покрытие и в восемь раз более мощное вещание по сравнению с предыдущей версией. Проще говоря, новые ноутбуки обеспечивают более стабильный сигнал даже на значительном удалении от источника связи.

Характеристики ноутбука:

• Процессор Intel® Core™ i7-10510U десятого поколения.

• 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ на SSD-накопителе.

• Дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce® MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5.

• Батарея емкостью 56 Вт*ч обеспечивает до 13 часов видео или до 11 часов интернет-серфинга.

• Штатный адаптер мощностью 65 Вт с разъемом Type-C для быстрой зарядки аккумулятора. Подходит для любых других устройств с таким же разъемом – одного шнура хватит на все семейство гаджетов (смартфоны, планшеты и т.д.).

• Аудиосистема с четырьмя динамиками и разделенными звуковыми каналами, которая создает трехмерное звучание с эффектом полного погружения.

HUAWEI MateBook 13 – оптимальный ноутбук для учебы и работы

Модернизированный MateBook 13 также имеет все главные достоинства «старшего брата» – производительность, компактность, небольшой вес в сочетании с мощной батареей. Но при его покупке пользователи заметно выиграют в цене за счет отказа от избыточных для широкого потребителя характеристик. HUAWEI MateBook 13 оснащен процессором Intel® Core™ i5-10210U десятого поколения, оперативной памятью объёмом 8 ГБ и PCIe SSD-накопителем объёмом 512 ГБ.

Прочный экран с разрешением 2K имеет необычное для современных ноутбуков соотношение сторон экрана 3:2 – это сделано для удобства работы с документами и просмотра веб-сайтов.

Ноутбук упакован в элегантный металлический корпус с габаритами 286×211×14,9 мм. Вес ноутбука 1,3 кг. С таким гаджетом не обременительно передвигаться, а при необходимости с его помощью можно оборудовать себе место для учебы или работы в любой точке мегаполиса и за его пределами.

ЦЕНА ВОПРОСА:

Предзаказ ноутбуков нового поколения стартует в России 16 апреля 2020 года.

• Стоимость HUAWEI MateBook 13 – 77 990 рублей.

• Стоимость HUAWEI MateBook X Pro – 129 990 рублей.

При оформлении предзаказа на ноутбуки в официальном интернет-магазине HUAWEI покупатели получат в подарок: планшет MediaPad M5 lite (в комплектации: 3 ГБ+32 ГБ, Wi-Fi) и роутер WS5200.

При оформлении предзаказа в магазинах партнеров предлагается 15% кэшбэк от розничной цены.