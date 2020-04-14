Собянин открыл коронавирусный стационар в частной клинике: Это 30-я больница, которая вступает в бой с инфекцией

В столице продолжают создавать места для лечения людей с коронавирусной инфекцией. Мэр Москвы Сергей Собянин 14 апреля открыл коронавирусный стационар, созданный на базе частной клиники "К31 Сити" на улице Академика Павлова.

- Мы продолжаем мобилизацию медицинской сети для борьбы с коронавирусом. Сегодня это 30-я больница, которая вступает в бой с инфекцией. Мы мобилизуем не только региональные, федеральные, но и частные клиники. Уже две клиники в работе и принимают больных, сегодня третья компания - "МедИнвестГрупп", которая свой лучший корпус, клинику, которая была многофункциональной, подготовлена для высокотехнологичной медицины, передана для борьбы с коронавирусом, - сказал Сергей Собянин.

Больница сможет принять 255 человек (по числу коек, в их числе 35 коек реанимации). Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Мэр города сказал, что данная клиника "внесет достойный вклад в борьбу с инфекцией".

- Клиника в течение двух недель прошла полное переоборудование с целью работы с пациентами, зараженными COVID-инфекцией. Переоборудованы, сделаны шлюзы, тамбуры, введен в эксплуатацию компьютерный томограф, введено в эксплуатацию 35 аппаратов искусственной вентиляции легких для реанимации интенсивной терапии, - сказал гендиректор АО "К31 Сити" Александр Филимонов.

В условиях начавшейся пандемии коронавирусной инфекции руководство инвестора "МедИнвестГрупп" предложило развернуть в одном из корпусов временный коронавирусный стационар. Всего за две недели осуществили перепланировку помещений и оборудование палат системами медицинского газоснабжения (подачей кислорода), создали санпропускники (шлюзы), обустроили приемное отделение с изолированными боксами. Для стационара купили 35 аппаратов искусственной вентиляции легких. А также был введен в эксплуатацию компьютерный томограф экспертного уровня на 256 срезов и рентгеновский аппарат. Поставлена реанимационная аппаратура.

Для стационара купили 35 аппаратов искусственной вентиляции легких. Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Больница уже закупила медикаменты, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие, антисептические средства и средства индивидуальной защиты медицинского персонала.

В штате коронавирусного стационара будет работать 80 врачей и 150 медицинских сестер, эпидемиологи, дезинфекторы. Больница сможет принять 255 человек (по числу коек, в их числе 35 коек реанимации).

- Первых пациентов коронавирусный стационар клиники "К31 Сити" примет 17 апреля 2020 года. Лечение будет бесплатным, по программе ОМС, - уточнили в мэрии Москвы.

Кстати

Федеральная сеть лабораторий персонифицированной медицины LabQuest, входящая в состав "МедИнвестГрупп", проводит тестирование на новую коронавирусную инфекцию. В московских лабораториях в Москве выполняется до 3 000 тестов в сутки. Мощности могут быть увеличены до 10 000 тестов в сутки.