Мечты на карантине: Россияне грезят о прогулках и парикмахерских

Режим повышенной готовности продлен до конца апреля. В нерабочие дни самоизолированным и тем, кто на карантине, приходится мечтать об обыкновенном. Что хотелось бы вам сделать, когда коронавирус отступит и режим самоизоляции окончится?

Как показал опрос SuperJob, большинство россиян (23%) мечтает просто погулять, пройтись по парку или выбраться на природу.

Вторая по популярности мечта — поход в парикмахерскую. Каждый десятый соотечественник первым делом отправится остригать отросшую шевелюру. Примерно так же люди хотят привести в порядок не только прическу, но и тело. Качаться в спортзал первым делом отправятся 9% опрошенных. Благо, многие фитнес-центры заморозили действия абонементов на нерабочий период.

Большинство россиян мечтает просто погулять, пройтись по парку или выбраться на природу.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В деревню или на дачу поедут 7% респондентов. Мечтать об отпуске позволяют себе всего 5% россиян. Кто-то задумывается о шоппинге (3%), скучает по ресторанам (3%) и кино (2%).

Реже всего люди планируют поездку в санаторий, поход в храм, в театр, на выставку, в музей, в сауну, в поликлинику, в налоговую, в суд и прочее.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из 341 населенного пункта страны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На второй неделе карантина малый бизнес стал возвращаться к работе

Малый бизнес приподнимается с колен. Число работающих предприятий, хоть ненамного, но увеличилось на второй нерабочей неделе. По данным ИТ-компании «Эвотор», с 6 по 11 апреля открылись 4,8 торговых точек, а общая выручка малого и среднего бизнеса в стране подросла на 8,7% (подробности)