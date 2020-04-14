Назарбаев заверил, что у Казахстана имеются все ресурсы для преодоления кризиса

Нурсултан Назарбаев опубликовал статью «Когда мы едины – мы непобедимы». В ней лидер нации (Елбасы) обратился к многонациональному народу Казахстана с доверительными словами поддержки: «В годы независимости, в самые трудные и критические моменты жизни нашей страны, я всегда открыто обсуждал с соотечественниками любые проблемы, делился своими мыслями с родным народом. Сейчас, когда многие государства мира переживают тревожное время, а здоровье нашей нации подверглось серьезной опасности, я призываю сограждан к выдержке и хладнокровию и обращаюсь к казахстанцам с пожеланиями добра и благополучия».

Но при этом ряд тезисов в статье указывает на то, что адресатом обращения является не только народ Казахстана, но и мировые политические элиты, которые в этот исторический момент проверяются на прочность пандемией COVID-19.

«Мировым державам нужно извлечь уроки»

Нурсултан Назарбаев цитирует слова Махатмы Ганди: «Если хочешь изменить мир – начни с себя». «Буквально вчера государства создавали взаимные барьеры, вступали в санкционные «войны», а теперь протягивают друг другу руку помощи. Это – свидетельство начала серьезных изменений, происходящих на глобальном уровне. В мировой истории имели место многочисленные войны, напряженные ситуации и конфликты, тянувшиеся на протяжении десятилетий и даже столетий. Немало случалось и эпидемий, унесших миллионы людских жизней. Человечество победило все это. Нынешние невзгоды мы тоже преодолеем. Мировым державам нужно извлечь уроки из этой трудной ситуации», - пишет Назарбаев.

На этот тезис обратил внимание политолог Адиль Турсунов, который считает, что реализация инициативы Назарбаева о запуске диалога Россия-США-КНР-ЕС может сыграть решающую роль в преодолении глобальных пандемий. «Сейчас нам нужна новая политика, которая вдохновляла бы всю человеческую цивилизацию на развитие, а не на создание препятствий», - процитировал Назарбаева Турсунов. Он напомнил, что в своих выступлениях на саммите Азия-Европа (АСЕМ) в 2018 году в Брюсселе, втором форуме «Один пояс, один путь» в 2019 году в Пекине Назарбаев инициировал диалог между Россией, Китаем, США и Европейским Союзом. «Полагаю, что нынешний кризис подтверждает особую актуальность данной идеи Нурсултана Назарбаева. Ее реализация, несомненно, может играть решающую роль в деле успешного преодоления сложнейших ситуаций, аналогичных нынешней».

Фундамент прочности – 90 млрд долларов

Однако главным адресатом статьи «Когда мы едины – мы непобедимы», как уже говорилось, является народ Казахстана. «Среди всех государств мира Казахстан одним из первых включился в борьбу с пандемией. Была проведена система предупредительных мероприятий. Соответствующие государственные органы прошли специальную подготовку. Был изучен ход развития и распространения пандемии в зарубежных странах. В результате мы в меру своих возможностей поставили заслоны на ее пути, ситуация с коронавирусом взята под круглосуточный контроль», - пишет Нурсултан Назарбаев.

Пандемия не застала Казахстан врасплох. Первый президент и лидер нации напоминает о том, какой путь прошло молодое государство за неполные 30 лет своего существования на политической карте мира: «Сегодняшний Казахстан – это не Казахстан 90-х годов, когда разваливался Советский Союз. Для того чтобы в трудное время не пойти по миру с протянутой рукой, мы ради будущего страны и новых поколений еще много лет назад создали Национальный фонд и золотовалютный резерв страны, в которых на сегодня накоплено 90 млрд долларов США. Если использовать их разумно и экономно, это позволит стойко перенести свалившиеся на нас сегодня повороты истории и превратности судьбы».

Казахстан богат полезными ископаемыми, однако, стоя у руля государства, Назарбаев не раз подчеркивал необходимость освобождаться от энергозависимости. Для диверсификации экономики была разработана стратегия «Казахстан-2050», открыто свыше 1000 новых предприятий, производящих продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке. В страну пришли новые технологии. Казахстан окутала сеть «невиданных ранее железнодорожных и автомобильных магистралей». В области сельского хозяйства Казахстан не только обеспечил себя продовольствием, но и вошел в число 6 государств-лидеров по экспорту зерновых. «Мы построили сотни больниц и поликлиник современного уровня. Создав в столице ряд крупнейших научно-медицинских центров, оснащенных самой передовой техникой, мы направили их специалистов на практику в самые высокоразвитые страны мира», - пишет Нурсултан Назарбаев.

Вот как его тезисы прокомментировал член Национального совета общественного доверия Марат Шибутов, который напомнил, что Назарбаев смог вывести Казахстан из сложнейшего кризиса в 90-х годах: «Более молодые управленцы этого уже не застали, а вот Елбасы есть что сказать по этому поводу и вспомнить, как тогда удалось решить проблемы. Он отметил, что наше государство приобрело все необходимые качества в годы независимости, что позволяет стране сегодня эффективно противостоять распространению эпидемии коронавируса».

Обращаясь к казахстанцам, первый президент Казахстана приводит в пример соседний Китай, где благодаря организованности и дисциплине «сумели обуздать заразу». Однако подчёркивает, что не в одной дисциплине - залог преодоления беды. «Сегодня нам особенно важно окружить заботой наиболее нуждающихся – представителей старшего поколения, ветеранов, многодетных матерей, малообеспеченных, нетрудоспособных», - пишет Нурсултан Назарбаев, призывая сограждан оказать повсеместную поддержку всем антикризисным мерам действующего президента Казахстана и правительства. - «За годы независимости мы пережили многие трудности и кризисы. Мы вместе. Не сгибаясь перед трудностями, сбережем наше единство и согласие».

Политологи, комментирующие обращение Нурсултана Назарбаева, отмечают, что люди получили главный месседж – «у нас имеется всё: финансы, материальные ресурсы, техника, запасы продовольствия. Поэтому нет никаких оснований впадать в растерянность и панику». «Конечно, ситуация сложилась непростая. Но мы непременно одолеем эту беду – благодаря стойкости нашего народа, его твёрдой воле и несокрушимой вере в свои силы, которые всегда приходят на помощь в час суровых испытаний» - заверил Нурсултан Назарбаев.