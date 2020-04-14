СК России закончил следствие по делу "доктора Франкенштейна"

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летней врача-хирурга Алены Верди, которая оперировала россиянок без медицинского образования (на следствии иностранка заявила, что окончила в 2005 году Национальный медицинский университет имени О.О. Богомольца в Киеве по специальности "Лечебное дело", но там ее никто не вспомнил - прим.Ред). Теперь она обвиняется в 7 эпизодах оказания медицинских услуг, "не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителям, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью".

- В период с марта 2015 по октябрь 2017 года к врачу-хирургу обратились жительницы Краснодарского края для оказания им медицинской помощи путем выполнения операций по абдоминопластике, блефоропластике, риносептопластике, эндоскопической подтяжке и другим видам пластики. Врач-хирург оперативные вмешательства проводила как в частной медицинской клинике Краснодара, так и по месту своего жительства и в арендованном помещении, расположенном в цокольном этаже жилого дома на улице 40-летия Победы, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, в ряде случаев действия "доктора Франкенштейна", а именно так Верди прозвали в СМИ, повлекли причинение тяжкого вреда здоровью женщин, в результате которых одна скончалась, а еще у двух потерпевших развилось психическое расстройство в виде депрессивной реакции. Еще одной пациентке обвиняемая в послеоперационном периоде забыла удалить дренаж. Кроме того, экспертизы признали, что имеющиеся у пациенток внешние изменения – обезображивание лица от оперативных вмешательств хирурга – являются неизгладимыми.

- Обвиняемая в ходе расследования уголовного дела представила фиктивные документы о наличии у нее якобы медицинского образования. Вместе с тем следователем из трех высших учебных заведений были получены данные о том, что женщина медицинского образования в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии не получала, - отметила Петренко.

Обвиняемая пока находится под домашним арестом и ждет суда. "Доктору Франкенштейну" грозит до 6 лет колонии.

Отметим, что в последние годы в России возбуждено не мало уголовных дел в отношении хирургов-самозванцев. Меньше их не становится, так как на практике сложно говорить о неотвратимости наказания.

Вот пример: уголовное дело в отношении азербайджанца Эльчина Мамедова СК России, который также без медицинского образования уродовал женщин в России, расследуется с 2011 года (№ дела 700042).

Еще в 2011 году криминалисты СК России выяснили, что Мамедов использовал поддельный диплом, ему были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ. Пострадавшими признаны несколько человек.

Пострадавшая от Мамедова Анна Спицына с 31.08.2008 года (12 лет) !!! находится в коме на аппаратном обеспечении. За ней до сих пор ухаживает муж, а ее дочь выросла и стала студенткой 3 курса. Но до настоящего времени дело так и не направлено в суд.

Мамедов продолжает скрываться от следствия в Баку и с 2012 года находится в международном розыске по линии Интерпола. Одно время прокуратура предлагала передать материалы уголовного дела в Азербайджан. Но родственники Анны Спицыной потребовали осудить преступника заочно в России: из Азербайджана выдачи преступников нет, и велик риск, что дело, скорее всего, закроют по истечении сроков давности.

Так как преступления совершены в Москве, в соответствии со статьей 32 УПК РФ должны быть рассмотрены в Москве. Но это в теории. А на практике в Москве у брата Мамедова продолжают работать клиники пластической хирургии.

Не совсем понятно, почему мы преступников на Украине судим заочно, а преступников из Баку не хотим.

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