2020-04-14T13:37:38+03:00
Телевизор

Проект «Книга на ночь»: прогулки по городам мира под произведения известных писателей

Зрители телеканал «Москва 24» отправиться в путешествия по историческим местам и услышат произведения классиков литературы
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Телеканал Москва 24 совместно с книжным сервисом «ЛитРес» представляют проект «Книга на ночь», в котором зрители отправятся в другие города и смогут окунуться в атмосферу мировой литературы.Телеканал Москва 24 совместно с книжным сервисом «ЛитРес» представляют проект «Книга на ночь», в котором зрители отправятся в другие города и смогут окунуться в атмосферу мировой литературы.
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Телеканал «Москва 24» совместно с книжным сервисом «ЛитРес» представляют проект «Книга на ночь», в котором зрители отправятся в другие города и смогут окунуться в атмосферу мировой литературы.

В ночь с 14 на 15 апреля все желающие смогут не только начать прогулки в режиме реального времени по улицам Москвы, Нью-Йорка, Венеции, Токио, Рима, но и услышать произведения Владимира Гиляровского, Марка Твена, О. Генри, Николая Гоголя, Эрнеста Хемингуэя и других классиков мировой литературы.

В последнее время в лентах социальный сетей пользователи спрашивают друг у друга, что почитать, посмотреть, послушать? Толпы виртуальных посетителей по всему миру бродят по залам музеев, наслаждаются театральными постановками, перевоплощаются в героев известных картин. И на книги появилось больше времени, которого раньше всегда не хватало, а вот про путешествия пришлось забыть.

Города выбраны неслучайно: они тесно связаны с произведением или писателем. Променад по улицам пустынных городов поможет зрителям глубже окунуться в произведение, прочувствовать замысел писателя и отправиться в путешествия по историческим местам, находясь дома.

Дмитрий Грачев, главный продюсер АО «Москва Медиа»: «Мы подумали, что сейчас самое время вспомнить о книгах, которые мы хотели прочитать или читали давным-давно. И в то же время мы хотим, чтобы люди не отключались от телеканала. Спасибо коллегам из «ЛитРес», которые поддержали нашу идею. Надеюсь, наш совместный литературный лаундж понравится зрителю. Кроме того, это еще прекрасная возможность посмотреть на города всего земного шара в прямом эфире».

Смотрите и слушайте каждую ночь в 01:30 на телеканале "Москва 24" новый проект «Книга на ночь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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