Аферисты рассылают сообщения со штрафами за нарушение карантина

Цифровые пропуска для поездок по столице и Подмосковью еще даже не начали действовать, а москвичей уже атаковали аферисты. Напомним, с 15 апреля, то есть завтра, желающим прокатиться на машине, в наземке, метро или даже на велосипеде нужно получить пропуск.

Этим и воспользовались мошенники. Одни предлагают за бешеные деньги оформить цифровой код, хотя он выдается бесплатно на портале мэра Москвы mos.ru. Другие начали запугивать людей, рассылая на мобильники смс якобы от государственных органов с требованием оплатить «штраф» за нарушения карантина или самоизоляции.

«К сообщению мошенники прилагают реквизиты, по которым нужно внести оплату, - сообщили в столичном Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. - Иногда о «нарушении режима самоизоляции» обманщики сообщают человеку по телефону. При этом говорят, что сеи час суды из-за пандемии не работают, но у нарушителеи есть шанс прекратить производство по делу, оплатив штраф удаленно. В противном случае грозит уголовная ответственность».

В Департаменте объяснили москвичам, как не попасть на удочку мошенников:

1. Никому не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны пластиковой карты, а также СМС-коды и пароли, присылаемые банками.

2. Если вам звонят незнакомцы, кем бы они ни представлялись, прекратите разговор и положите трубку. Перезвоните своим близким либо в названную звонившим организацию для уточнения информации.

3. Ни при каких обстоятельствах не перечисляйте деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники.

4. Ни под каким предлогом не допускайте в дом или квартиру посторонних.

5. Не дайте себя обмануть! В случае, если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества - немедленно сообщите в полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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