Коронавирус во Франции, последние новости на 14 апреля 2020: режим самоизоляции продлен, погибли еще 19 человек

По состоянию на 14 апреля количество больных коронавирусом во Франции увеличилось на 1098. Количество зараженных COVID-19 составило 137 877 человек, из них 28 0001 полностью вылечились.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за сутки в стране от вируса умерли 19 человек: восемь человек в Гваделупе, шесть – в Мартинике, трое – в Майотте и двое в Сен-Мартен. Общее количество погибших во Франции составило 14 986 человек. Франция входит в пятерку стран по количеству инфицированных, заняв четвертое место. Страна уступила США, Испании, Италии.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне вечером объявил согражданам, что режим самоизоляции, введенный в стране с 17 марта, продлевается до 11 мая. Все массовые мероприятия в стране не будут проводиться как минимум до середины июля. После обращения президента к нации в стране отменили Авиньонский театральный фестиваль, который должен был пройти с 3 по 23 июля.