2020-04-14T15:46:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Португалии, последние новости на 14 апреля 2020: в критическом состоянии находятся 188 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Португалии на 14 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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По данным Университета Джонса Хопкинса, 188 человек находятся в критическом состоянии.По данным Университета Джонса Хопкинса, 188 человек находятся в критическом состоянии.
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По состоянию на 14 апреля в Португалии количество инфицированных коронавирусом составило 16 934 человека, эти данные были опубликованы вчера, на сегодняшний день число остается неизменным. 277 человек выздоровело, а 16 122 продолжают находиться под наблюдением медиков.

Число погибших не изменилось, их по-прежнему 535. Также, по данным Университета Джонса Хопкинса, 188 человек находятся в критическом состоянии.

Ночью 14 апреля стало известно, что Португалия продлевает закрытие границ с Испанией до 15 мая. Об этом сообщает португальское агенство «Lusa» со ссылкой на МВД.

- В координации с правительством Испании мы одобрили продление еще на один месяц, до 15 мая, пограничного контроля и ограничения до девяти пропускных пунктов на нашей сухопутной границе с Испанией, - сказал руководитель министерства внутренних дел Эдуарду Кабрита.

В связи с новыми мерами будут действовать девять КПП. Их смогут пересечь только грузовики и те, у кого есть на то разрешение от работодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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