Изоизоляция: успейте принять участие в конкурсе «Комсомолки» и Васи Ложкина

В тяжкие времена всеобщей самоизоляции граждане России не унывают и стараются проявить свои таланты. Известный российский художник и блогер Вася Ложкин и «Комсомольская правда» решили поддержать креативных жителей страны и запустили творческий конкурс.

Что нужно сделать?

Все желающие поучаствовать могут выложить свои работы-пародии на картины Васи Ложкина с тегом #ВасяЛожкинКП до 19 апреля. Суть конкурса заключается в том, что любой желающий может попробовать повторить изображение знаменитых картин. Помочь в этом могут подручные средства, красивые вещи и даже животные.

По итогам конкурса будут выбраны 10 лучших картин, а победители получат воодушевляющие призы: майки «Изыди вирус» и книжки «Любовь моя, вино и еда».

А главный победитель получит принт картины художника с его личным автографом.

- Финал состоится 20 апреля, поэтому работы ждем до 19 апреля! Все уже опубликованные работы попробуйте отредактировать с нужным хэштэгом, - пишет в своем посте на Facebook Вася Ложкин.

Многие участники уже опубликовали свои работы с пародиями на картины Васи Ложкина, проявив свой талант и фантазию.

Изыди, вирус окаянный!

Самая актуальная тема - это, конечно, вирус. Поэтому участникам флешмоба так полюбилась именно эта картина Васи.

Фото: Tatiana Foster

Кот будет мстить!

Домашним животным при самоизоляции хозяев «повезло» больше всех! Вот и моделями для картин теперь работать приходится! Одно очевидно: план мести у кота Астапа уже готов.

Фото: Олеся Астапова

Я не танцую!

Многие участники подходят к своему образу с фантазией. Тут и приклеенные спагетти с бантиками на стену, вместо хвостиков. И бусы, нарисованные помадой. Вместо складок жира — подушки и все, что было под рукой. Но главное — настроение боевое!

Фото: Евгения Мальцева

Берегите бабушек!

Злободневная тема: бабушек и правда нужно поберечь, а лучше занять чем-то духоподъемным! Реквизит тоже впечатляющий: полушубок из искусственного меха, старая кофта, противогаз, очки в стиле «стимпанк», плюшевые животинки, медицинские маске из раритетного советского пододеяльника «Минздрав».

Фото: Галина Ананчева

В джазе только котики

Непонятно, как автор договорился с двумя суровыми котами, но отработать явно придется. Интересно, что за джазец исполняют модели с такими серьезными минами?

Фото: Gera Grogor