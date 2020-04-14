Гамова продолжит тренировать юных, Ширвиндт навестит кобыл, а Чилингаров возьмется за Арктику

Екатерина Гамова, двукратная чемпионка мира по волейболу.

- Вернусь к обычному образу жизни, к свободным перемещениям.

- А конкретнее? К девочкам своим (спортсменкам, которых Екатерина тренирует – А.Г.) поедете или как?

- Ну, да. По идее, у нас были отсрочены нескольких сборов, перенесены соревнования. Надеюсь, что все возобновится.

Первые сборы у нас были запланированы в Одинцовe. Скорее всего, именно с этой команды и начнется посткарантинный сезон. А там подойдет время уже и для следующих команд, надеюсь, что все пойдет по составленному ранее графику и не будет никаких переносов.

- А сколько команд на попечении Екатерины Гамовой?

- У нас три команды: 2002-го -2003 года рождения, 2004-го -2005 и новая команда, которая только еще собирается – 2006-2007.

- А сколько спортсменок под вашей опекой?

- Команда вообще формируется из 12 человек, но на сборы приезжает порядка 18 - плюс тренерские штабы. То есть, в общей сложности получается порядка 20-23 человек.

- Вы с девочками созваниваетесь?

- Дети находятся по домам, занимаются самоподготовкой. В Федерации волейбола никого нет, только дежурные рабочие, буквально 2-3 человека, которые приходят в офис. Все замерло. Как и везде. Мы общаемся по телефону в основном с одним коллегой.

Встреч с болельщиками не намечалось, а вот интервью планировались, но все они отменились - карантин же.

- Катя, а вы сами-то как - форму держите? Не поправились ли? Это меня просили узнать ваши фанатки...

Екатерина Гамова: «Вес не набрала, форму не потеряла, после карантина продолжу тренировки с юными волейболистками» 00:00 00:00

- Нет, я не поправилась. Как обычно, делаю минимальные какие-то упражнения. Диету не соблюдаю и гардероб менять, слава Богу, нет необходимости.

- А по театру, кино не соскучилась? Может, сразу в кинотеатр пойдете с мужем?

- Нет, кино мы дома смотрим.

Александр Ширвиндт, художественный руководитель Московского Театра Сатиры.

- ... После чего? После карантина - чем я займусь? Ну как, я еще не уволен, надо посмотреть, стоит ли театр, не рухнул ли.

- Посмотрели на театр. Дальше?

- А дальше буду ждать твоего звонка, как всегда. (смеётся) Не морочь, Саш, голову.

- Ждать и ничего не делать?

- Ну, как? Накопилась, говоря казенным языком, необходимость общения. Все остальное - есть.

- Кого-то в вызовете на ковер или куда-то сами на аудиенцию напроситесь?

- На ипподром, на конюшню схожу, посмотрю на лошадей. У меня там есть знакомые лошади. Я по ним скучаю.

- А сколько у вас знакомых лошадей?

- Было очень много. Но многие перемерли, понимаешь, многих уже съели в колбасе. Хотя колбаса без мяса. Но все равно, подкладывали иногда. Было очень много прелестных подруг у меня, в основном – бабы.

- Кони?

- Кобылы! Ты хоть чего-нибудь лошадиного почитай. Кобылы есть и есть жеребец, и есть мерин. Мерин – это ближе ко мне.

- То есть - у вас среди лошадей было больше кобыл знакомых?

- Как вот так ни странно, там, в конюшне, - да. Хорошие были подруги.

Александр Ширвиндт: «Чем займусь после карантина? Пойду на ипподром. Сам-то я мерин, а у меня там знакомые кобылы. Соскучился...» 00:00 00:00

Артур Чилингаров, полярник, депутат Госдумы.

- Артур Николаевич, у вас какие планы на будущее - после того, как закончится карантин, чем займётесь?

- Тем же, чем всегда занимался. Арктикой и Антарктикой.

- То есть, поедете прямо туда?

- Ну, время не очень удобное, часть экспедиционного сезона уже прошла.

Если говорить об Арктике, обычное время для работы – это декабрь, январь, февраль. Максимум - март. В Антарктике сейчас самые низкие температуры.

- И сколько же?

- Где-то - минус 60 градусов.

- Ну, вам-то это что? Мороз разве?

- Вообще-то, мне тоже иногда бывает холодно.

В последнее время размышляю и о других делах - как нам выйти нормально, мощно экономически из этой ситуации.

- И какие же мысли?

- Я считаю, что мы все правильно делаем. Дисциплина появилась, что очень важно.

- Недавно вы мне говорили, что хотели на верфи питерские съездить, посмотреть, как корабли сходят со стапелей...

- Обязательно. Мы же все-таки много прогуляли, поэтому придется активно наверстывать упущенное.

- А настроение как у вас?

- У меня нормальное настроение. Я привык к одиночеству. Полярники – люди, которые выдерживают долго одиночество и поэтому мы нормально переносим заточение.

Артур Чилингаров: «Как закончатся эти прогулы - займусь проблемами Арктики в Госдуме. Ну, и выпью рюмку «Мамонта». Это водка такая» 00:00 00:00

- А еда у вас какая? Я видел - в офисе вы тушенку едите на обед, макароны по-флотски…

- Ну, макароны по-флотски всегда с нами…

- А рюмочку не выпьете?

- Вот всегда говорят, надо пить этот, как его… джин с тоником.

Но мы - русские. Мы берем в экспедиции водку «Мамонт».