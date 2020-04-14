Гамова продолжит тренировать юных, Ширвиндт навестит кобыл, а Чилингаров возьмется за Арктику
Екатерина Гамова, двукратная чемпионка мира по волейболу.
- Вернусь к обычному образу жизни, к свободным перемещениям.
- А конкретнее? К девочкам своим (спортсменкам, которых Екатерина тренирует – А.Г.) поедете или как?
- Ну, да. По идее, у нас были отсрочены нескольких сборов, перенесены соревнования. Надеюсь, что все возобновится.
Первые сборы у нас были запланированы в Одинцовe. Скорее всего, именно с этой команды и начнется посткарантинный сезон. А там подойдет время уже и для следующих команд, надеюсь, что все пойдет по составленному ранее графику и не будет никаких переносов.
- А сколько команд на попечении Екатерины Гамовой?
- У нас три команды: 2002-го -2003 года рождения, 2004-го -2005 и новая команда, которая только еще собирается – 2006-2007.
- А сколько спортсменок под вашей опекой?
- Команда вообще формируется из 12 человек, но на сборы приезжает порядка 18 - плюс тренерские штабы. То есть, в общей сложности получается порядка 20-23 человек.
- Вы с девочками созваниваетесь?
- Дети находятся по домам, занимаются самоподготовкой. В Федерации волейбола никого нет, только дежурные рабочие, буквально 2-3 человека, которые приходят в офис. Все замерло. Как и везде. Мы общаемся по телефону в основном с одним коллегой.
Встреч с болельщиками не намечалось, а вот интервью планировались, но все они отменились - карантин же.
- Катя, а вы сами-то как - форму держите? Не поправились ли? Это меня просили узнать ваши фанатки...
Екатерина Гамова: «Вес не набрала, форму не потеряла, после карантина продолжу тренировки с юными волейболистками»
- Нет, я не поправилась. Как обычно, делаю минимальные какие-то упражнения. Диету не соблюдаю и гардероб менять, слава Богу, нет необходимости.
- А по театру, кино не соскучилась? Может, сразу в кинотеатр пойдете с мужем?
- Нет, кино мы дома смотрим.
Александр Ширвиндт, художественный руководитель Московского Театра Сатиры.
- ... После чего? После карантина - чем я займусь? Ну как, я еще не уволен, надо посмотреть, стоит ли театр, не рухнул ли.
- Посмотрели на театр. Дальше?
- А дальше буду ждать твоего звонка, как всегда. (смеётся) Не морочь, Саш, голову.
- Ждать и ничего не делать?
- Ну, как? Накопилась, говоря казенным языком, необходимость общения. Все остальное - есть.
- Кого-то в вызовете на ковер или куда-то сами на аудиенцию напроситесь?
- На ипподром, на конюшню схожу, посмотрю на лошадей. У меня там есть знакомые лошади. Я по ним скучаю.
- А сколько у вас знакомых лошадей?
- Было очень много. Но многие перемерли, понимаешь, многих уже съели в колбасе. Хотя колбаса без мяса. Но все равно, подкладывали иногда. Было очень много прелестных подруг у меня, в основном – бабы.
- Кони?
- Кобылы! Ты хоть чего-нибудь лошадиного почитай. Кобылы есть и есть жеребец, и есть мерин. Мерин – это ближе ко мне.
- То есть - у вас среди лошадей было больше кобыл знакомых?
- Как вот так ни странно, там, в конюшне, - да. Хорошие были подруги.
Александр Ширвиндт: «Чем займусь после карантина? Пойду на ипподром. Сам-то я мерин, а у меня там знакомые кобылы. Соскучился...»
Артур Чилингаров, полярник, депутат Госдумы.
- Артур Николаевич, у вас какие планы на будущее - после того, как закончится карантин, чем займётесь?
- Тем же, чем всегда занимался. Арктикой и Антарктикой.
- То есть, поедете прямо туда?
- Ну, время не очень удобное, часть экспедиционного сезона уже прошла.
Если говорить об Арктике, обычное время для работы – это декабрь, январь, февраль. Максимум - март. В Антарктике сейчас самые низкие температуры.
- И сколько же?
- Где-то - минус 60 градусов.
- Ну, вам-то это что? Мороз разве?
- Вообще-то, мне тоже иногда бывает холодно.
В последнее время размышляю и о других делах - как нам выйти нормально, мощно экономически из этой ситуации.
- И какие же мысли?
- Я считаю, что мы все правильно делаем. Дисциплина появилась, что очень важно.
- Недавно вы мне говорили, что хотели на верфи питерские съездить, посмотреть, как корабли сходят со стапелей...
- Обязательно. Мы же все-таки много прогуляли, поэтому придется активно наверстывать упущенное.
- А настроение как у вас?
- У меня нормальное настроение. Я привык к одиночеству. Полярники – люди, которые выдерживают долго одиночество и поэтому мы нормально переносим заточение.
Артур Чилингаров: «Как закончатся эти прогулы - займусь проблемами Арктики в Госдуме. Ну, и выпью рюмку «Мамонта». Это водка такая»
- А еда у вас какая? Я видел - в офисе вы тушенку едите на обед, макароны по-флотски…
- Ну, макароны по-флотски всегда с нами…
- А рюмочку не выпьете?
- Вот всегда говорят, надо пить этот, как его… джин с тоником.
Но мы - русские. Мы берем в экспедиции водку «Мамонт».
ИСТОЧНИК KP.RU