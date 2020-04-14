Врач рассказал, в чем главное коварство коронавируса

Всего на 14 апреля по данным Роспотребнадзора в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса, а прирост за последние сутки составил 2 774 новых случая. Как при таком распространении заболевания понять, кто заражен, а кто здоров, и вообще, можно ли быть здоровым от коронавируса? Эти вопросы мы задали иммунологу, эксперту по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидату медицинских наук Николаю Крючкову.

- Николай, как, понять, что я здорова и что у меня нет коронавируса?

- Тут надо понимать, что инфицированность коронавирусом не равна заболеванию. То есть человек может быть заражен, но у него заболевание не разовьется, либо оно разовьется позже. Мы знаем про инкубационный период, который в среднем длится 6 дней, но он может продолжаться от 3-х дней до двух недель, то есть это период, когда заболевания нет, оно не проявляется, но при этом человек заражен. Второй момент, есть случаи, и их немало: по литературе это 20-40%, когда человек переносит заболевание в субклинической (бессимптомной) форме. То есть у него нет симптомов заболевания. Он внешне здоров, но, тем не менее, заражен. В обоих этих случаях человек, скорее всего, является источником заражения для других людей.

Поэтому, если у вас нет клинических проявлений болезни, вы не кашляете, не чихаете, температура тела не повышена, нет дискомфорта в области грудной клетки, отсутствуют одышка или затруднение дыхания, отсутствует спутанность сознания, нет боли в горле - то есть нет целого ряда клинических проявлений, типичных для коронавируса, то с точки зрения клинического состояния вы здоровы.

Однако важно понимать, что вирус может достаточно рано поражать легкие, вызывая вирусную двустороннюю пневмонию, которая может внешне клинически у некоторых людей не проявляться. Заболевание есть, идет, но при этом клинических проявлений нет. Как выявить? Лучший способ – компьютерная томография легких, которая показывает наличие или отсутствие признаков изменения легких, типичных для болезни COVID-19.

- То есть у человека есть двустороннее воспаление легких, а он ничего не чувствует? Никакого дискомфорта вообще?

- У каждого человека есть своя степень толерантности к разным проявлениям заболеваний. Например, если один человек слегка чихает или покашливает, он не считает это за какое-то особое проявление недомогания, а другие люди сочтут это достаточно серьезным знаком. В этом сложность. Когда врач спрашивает, «чихаете ли вы, кашляете ли?», человек может сказать «нет», потому что для него такие появления мало значимы. Поэтому мы говорим либо об отсутствии клинических симптомов, либо об их слабой выраженности. Но при этом в обоих этих случаях легкие уже могут быть поражены, то есть КТ уже покажет симптомы двусторонней вирусной пневмонии.

Если бы заболевание имело короткий инкубационный период, яркие проявления у всех инфицированных, то, возможно, общий карантин не понадобился бы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подытожив, можно сказать, что если у человека нет клинических симптомов заболевания COVID-19, КТ в легких чисто, а ПЦР-анализ на «новый коронавирус» отрицательный, то он здоров и не инфицирован. При этом, подчеркну, будучи клинически здоровым, но инфицированным, человек может являться источником заражения других людей. В этом одна из коварных черт нового коронавируса SARS-CoV-2.

- Получается, что однозначно нельзя сказать «я здоров» или «я здорова».

- В этом и есть основная причина введения всеобщего карантина. Если бы заболевание имело короткий инкубационный период, яркие проявления у всех инфицированных, то, возможно, общий карантин не понадобился бы. Но поскольку уверенным быть в случае с коронавирусом нельзя, а наши диагностические тесты не обладают чувствительностью близкой к 100%, то, для того чтобы прервать инфекционную цепь и снизить интенсивность эпидемии в стране, приходится идти на всеобщий карантин. Он становится частью решения проблемы.

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- Рекомендации врачей при выписке разные, в зависимости от того, в каком состоянии выписывают. Кому-то назначают медикаменты, кому-то нет. Зачастую предписаны строгая самоизоляция 14 дней и повторное КТ (компьютерная томография), если была пневмония. Мне рекомендовали лекарства, антибиотики, вот я это все допила и жду результаты еще одного теста на коронавирус, чтобы подряд было три отрицательных. Потом буду делать повторное КТ, дней через 10, наверное, когда мне можно будет выходить. А еще сказали, что назначат анализы крови. Дыхательную гимнастику делаю, дышу. Так что критерии того, что человек здоров от коронавируса сейчас, это три отрицательных теста подряд, плюс КТ. Но говорят о том, что, скорее всего, КТ будет видеть остатки пневмонии в каком-то ее проявлении еще полгода. И никто не знает, какие будут дальнейшие последствия для здоровья. Сейчас мне уже намного лучше, я радуюсь, что с каждым днем появляются силы и я понимаю, что, скорее всего, меня вылечили! Все, что сделали, было правильно!

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