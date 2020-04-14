Составлен список виновных в сносе памятника Коневу

«Почему Вторая мировая не ушла в прошлое»? - разговор с таким названием произошел в МИА «Россия Сегодня». Спецкора КП особенно зацепил один из его эпизодов. Вот он:

- Все современное мироустройство базируется на итогах Второй мировой. Они обеспечили 75 лет мира на планете. Можно полистать учебники и убедиться, что никогда в Европе не было такого долгого мира. Да все последние 2500 лет не помнят, чтобы мировые державы не воевали между собой так долго, - констатировал помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. - Почему это стало возможно? После Второй мировой был заложен правильный нравственный фундамент миропорядка. За это спасибо державам-победительницам. Именно поэтому, в нашей, да и в других странах, так остро реагируют на любые попытки пересмотреть итоги Второй мировой. У нас – особенно. Если потери Голландии или Дании исчисляются десятками, сотнями погибших, то у нас это десятки миллионов. Когда в Чехии решили снести памятник маршалу Коневу, сложно было нанести более сильное оскорбление всему российскому народу. Маршал не просто освободил Прагу, он отдал приказ не обстреливать город тяжелой артиллерией и нам это обошлось в 12 тысяч жизней. Мы нашли этих 33 районных депутата, которые приняли решение о сносе и нанесли личное оскорбление каждому жителю России. Информация, как шло обсуждение и голосование по сносу памятника Коневу, публична и вывешена на соответствующих чешских ресурсах. Эти сведения я направлю в Следственный комитет. Там возбуждено уголовное дело о сносе памятника.

Дочь маршала Наталья КоневаФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Наталья КОНЕВА, президент фонда Памяти полководцев Победы:

- Когда я читала материалы Ялтинской конференции, меня зацепила фраза Сталина: «Пройдет 50 лет, может меньше, и мы исчезнем, придет новое поколение, которое не переживало то, что мы пережили и на многие вопросы будет смотреть иначе». Но смотреть нужно через правду, - заметила Наталья Конева, дочь маршала Конева, президент Фонда памяти полководцев Победы. - Прага была важным политическим узлом этой войны. Там был немецкий генерал Фердинанд Шернер, который хотел уйти в Западную зону влияния. Там было пражское восстание: одни его участники хотели поддержки Красной армии, другие – нет. Дивизии Власова пришедшие в Прагу со своими целями, люди, дважды нарушившие присягу. Пытавшиеся спастись, пролив кровь, когда не получилось уйти к американцам. И правда в том, что они там сражались с немцами и погибали.

- Хорошее замечание – «дважды нарушившие присягу», - заметил Мединский. - А где власовцы были в 44 году во время «словацкого восстания»? Дождались 10 мая и неожиданно решили помочь пражскому восстанию? Удивительно, о чем думают пражские микрополитики, когда пытаются их героизировать.

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