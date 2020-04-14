2020-04-14T18:37:15+03:00
Политика

На Украине за госизмену задержали генерала СБУ

Его обвиняют в подготовке терактов по заданию Москвы
Александр КОЦАлександр КОЦ
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По словам главы СБУ, Шайтанов с подачи российской ФСБ планировал теракты на территории УкраиныПо словам главы СБУ, Шайтанов с подачи российской ФСБ планировал теракты на территории УкраиныФото: Из материалов пресс-службы
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Небывалый успех Службы безопасности Украины. Никогда такого не было… и вот опять. Разоблачен очередной агент ФСБ, который по счастливой случайности почти не успел ничего натворить. А ведь планов и заданий от кураторов у него было – на целую диверсионную группу. Еще бы, ведь это не абы кто, а человек с размахом – целый генерал-майор СБУ, один из бывших руководителей Центра специальных операций «А» Валерий Шайтанов.

- К сожалению, человек, получила генеральское звание после «революции достоинства» и должен был защищать Украину, а на самом деле работала против нее, - не без напускного трагизма поведал председатель СБУ Иван Баканов. - Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшее разоблачение Службы безопасности.

По словам главы СБУ, Шайтанов с подачи российской ФСБ планировал теракты на территории Украины, а также убийство широко известного в узких кругах чеченского добровольца АТО Адама Осмаева. Это который муж псевдочеченки Амины Окуевой, убитой в Киеве в 2017 году. Сам Осмаев тогда чудом выжил. Тут стоит отметить, что ни широким влиянием, ни серьезным авторитетом на Украине он похвастать не мог. А по разумению СБУ, именно таких и разменивают агентов-генералов чекисты с Лубянки.

В январе этого года, правда, глава МВД Арсен Аваков уже объявлял о задержании убийц Окуевой – банды киллеров, которые замешаны в нескольких заказных убийствах. И судя по тому, как быстро стих информационный шум вокруг того задержания, «русский след» оборвался не доходя до границы с Россией. И вдруг – на тебе, целый генерал!

СБУ утверждает, что за подготовку терактов на территории Украины он должен был получить 200 тысяч долларов и российский паспорт. А в качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал ветерана одного из спецподразделений. Судя по всему, только на словах этого ветерана и будет базироваться обвинение «агента ФСБ». К слову, за такую сумму проще было нанять на Украине банду националистов. Они с одной стороны за деньги наведут шухер «в лучшем виде», а с другой – останутся безнаказанными. Ведь героев «революции достоинства» в незалежной не судят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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