Алина Загитова призналась, что на тренировках успешно делает четверной прыжок

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова с декабря 2019-го не выходит на лед как профессиональная спортсменка. После финала Гран-При, на котором она заняла только шестое место, фигуристка объявила о паузе в своей спортивной карьере. И сосредоточилась на выступлениях в ледовых шоу и подготовке к поступлению в университет.

Алина в большом интервью для Cosmopolitan была откровенна, сказав о своей жизни, четверном прыжке, как чувствует себя без соревнований.

ЧЕТВЕРНОЙ ПРЫЖОК

Одна из главных причин, по которой Загитова казалась чуть слабее звездных юниорок группы Этери Тутберидзе в прошедшем сезоне - в арсенале Алины не было четверного прыжка. За счет этого Трусова, Щербакова и Косторная были лучше Загитовой на этапах серии Гран-При.

И вот, оказалось, что у Загитовой выходит сделать чисто четверной на тренировках!

- Никогда не боялась проиграть! Но было обидно не сделать на выступлении то, что сто раз получалось на тренировке. Если откатала программу чисто, но первое место не заняла, задумываешься об ее усложнении. Знаю, что четверной прыжок травмоопасный, но все же делаю его и радуюсь, когда получается, - говорит Алина.

А поражение для Загитовой это всегда - большая боль. Ведь во время подготовки к турниру она на тренировках проделывает огромный объем работы. Так было в начале 2018 года, когда у Алины не вышло проявить себя на чемпионате мира в Милане.

- Когда в свой первый взрослый сезон я выиграла все, включая Олимпиаду, а потом не лучшим образом выступила на чемпионате мира, было вдвойне неприятно.

НЕ БЫЛО ДЕНЕГ НА ПРОЕЗД

Путь к вершине для Алины Загитовой - большой труд. А начиналось все с малого. Она вместе со своей бабушкой переехала в Москву в маленькую квартиру, в которой живет до сих пор. Но с первыми победами пришли и первые солидные средства:

- Но я не хотела бросать спорт, понимала, ради чего все делаю. Ради медали, а еще чтобы перевезти семью в Москву. Мы тогда жили не очень хорошо, денег не хватало даже на проезд на автобусе. Каждый день я ездила на тренировки на другой конец Москвы, выходила в семь утра, а возвращалась в одиннадцать ночи. С медалями пришел заработок.

ЗАГИТОВА НЕ ЛЮБИТ СВЕТСКУЮ ЖИЗНЬ

Для Загитовой побывать на вечеринках - не ее. Алина призналась, что спорт занимает много места в ее жизни, и поэтому чаще всего она - только на тренировках.

- Спорт научил меня дисциплине, вечеринки — это не для меня, на светских мероприятиях чувствую себя не в своей тарелке, мне лучше всего дома, пить чай с бабушкой. У меня только сейчас появляются новые друзья, в том числе и из других городов, мы переписываемся. Но это непросто, никогда не знаешь наверняка, кто и чего от тебя хочет.

Говоря же о паузе в карьере, Загитова отмечает - она продолжает тренировки в таком же объеме, как и раньше. Но благодаря тому, что нет соревнований, появилось время на жизнь вне пределов катка:

- У меня, оказывается, неплохо получается рисовать, но это просто хобби. Хочу прыгнуть с парашютом, но, говорят, надо набрать вес (смеется). Точно буду поступать в институт, думаю, на спортивный менеджмент. В этом году мне сдавать ЕГЭ, учеба вышла на первое место, сейчас у меня занятия с репетиторами до и после (разве что не во время!) тренировок. До этого всегда больше времени уделяла спорту, особенно в период подготовки к Олимпиаде.

В прошедшем сезоне на счету Алины Загитовой - три крупных турнира. Она приняла участие в двух этапах Гран-При, заняв третье место во Франции и Японии. А вот в финале Гран-При она неудачно исполнила произвольную программу и заняла только шестое место. Спустя несколько дней 13 декабря 2019 года объявила о том, что приостанавливает свою спортивную карьеру до конца сезона 2019/2020.