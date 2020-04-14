Весна на карантине: потепления в Москве не будет до конца апреля

Весна тоже ушла на самоизоляцию. Во всяком случае, в Москве она больше не планирует появляться до конца апреля-2020.

Во вторник, 14 апреля, через Московскую область прошел холодный атмосферный фронт. Всего за три часа температура понизилась на 6 градусов. В 8 утра в столице еще были вполне весенние +11 градусов, к 11 часам похолодало до +5. Это так называемый обратный суточный ход температуры, объясняют синоптики Московского метеобюро: когда ночью теплее, чем днем.

Впрочем, теперь и по ночам будет зябко и даже морозно. Вот подробный прогноз Гидрометцентра России на 15 – 20 апреля:

В среду, 15 апреля, ночью подморозит до -2 градусов, пройдет мокрый снег или дождь. Днем всего +5...+7.

В четверг и пятницу, 16 – 17 апреля, под утро по области до -3, днем +6..+8, ветер усилится д 17 м/сек. Будет пасмурно, с дождем либо мокрым снегом (он вероятнее в ночные и утренние часы). Такая погода характерна скорее для конца марта, чем для середины апреля.

В субботу, 18 апреля, ночью еще холоднее, до -4 градусов, днем +5...+10. В облаках появятся просветы, однако без осадков не обойдется.

В воскресенье, 19 апреля, когда православные будут отмечать Пасху, в погоде без перемен. Ночью до -4, днем +5...+10, облачно, с прояснениями и небольшими осадками.

В понедельник, 20 апреля, станет лишь на градус теплее, +6...+11.

- И всю следующую неделю тепла ждать не приходится, - не радует прогнозом читателей “КП” главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - По ночам по-прежнему возможны заморозки. А настоящего весеннего тепла, скорее всего, не будет до конца апреля. Может быть, это пойдет нам на благо. Не так обидно сидеть дома, когда на улице холодно!