Сергей Лавров - о нападках Запада на российскую помощь Италии: Каждый мыслит в меру своей испорченности

Во вторник глава российского МИДа Сергей Лавров побеседовал с представителями зарубежных СМИ. Причем, как сейчас принято, в режиме видеоконференции. Приводим его самые интересные высказывания.

О ЗАКРЫТИИ ШЕНГЕНА

Эгоистические проявления в поведении некоторых стран, которые мы сейчас наблюдаем, могут возобладать. Будут попытки отгородиться друг от друга. Уже сейчас страны Шенгенской зоны обсуждают с тревогой, как им дальше жить и соседствовать. И все-таки мне кажется, что возобладает коллективный подход.

О ДИАЛОГЕ С США

Москва и Вашингтон намерены предметно возобновить работу над обеспечением стратегической стабильности. Одним из примеров таких контактов как раз и является недавняя договоренность между двумя странами о создании рабочей группы по космосу. Это проблемы, которые обе наши страны считают актуальными.

О ЗАПАДНОЙ МЕДИА-ИСТЕРИКЕ ПОСЛЕ РОССИЙСКОЙ ПОМОЩИ ИТАЛИИ

Есть несколько пословиц. Например, каждый понимает все в меру своей испорченности. Если хотите - в меру своей воспитанности. У кого что болит, тот о том и говорит - это об использовании сугубо гуманитарных вопросов в интересах геополитического противостояния. Печально, что есть люди, которые пытаются делать из мухи слона и представить то, что осуществляется, скажем, в Италии (где российские медики помогают бороться с коронавирусом - ред), чуть ли не военным вторжением на территорию НАТО и Евросоюза. В посольство России в Риме поступает много звонков от итальянцев со словами признательности.

О «КОРОНЕ»

Справиться с пандемией можно только сообща. Надеюсь, уроки этого кризиса пойдут на пользу нам всем.