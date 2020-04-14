2020-04-14T19:14:19+03:00
В мире

Сергей Лавров - о нападках Запада на российскую помощь Италии: Каждый мыслит в меру своей испорченности

Дипломат дал интервью иностранным журналистам в онлайн-режиме
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Сергей Лавров побеседовал с представителями зарубежных СМИСергей Лавров побеседовал с представителями зарубежных СМИФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник глава российского МИДа Сергей Лавров побеседовал с представителями зарубежных СМИ. Причем, как сейчас принято, в режиме видеоконференции. Приводим его самые интересные высказывания.

О ЗАКРЫТИИ ШЕНГЕНА

Эгоистические проявления в поведении некоторых стран, которые мы сейчас наблюдаем, могут возобладать. Будут попытки отгородиться друг от друга. Уже сейчас страны Шенгенской зоны обсуждают с тревогой, как им дальше жить и соседствовать. И все-таки мне кажется, что возобладает коллективный подход.

О ДИАЛОГЕ С США

Москва и Вашингтон намерены предметно возобновить работу над обеспечением стратегической стабильности. Одним из примеров таких контактов как раз и является недавняя договоренность между двумя странами о создании рабочей группы по космосу. Это проблемы, которые обе наши страны считают актуальными.

О ЗАПАДНОЙ МЕДИА-ИСТЕРИКЕ ПОСЛЕ РОССИЙСКОЙ ПОМОЩИ ИТАЛИИ

Есть несколько пословиц. Например, каждый понимает все в меру своей испорченности. Если хотите - в меру своей воспитанности. У кого что болит, тот о том и говорит - это об использовании сугубо гуманитарных вопросов в интересах геополитического противостояния. Печально, что есть люди, которые пытаются делать из мухи слона и представить то, что осуществляется, скажем, в Италии (где российские медики помогают бороться с коронавирусом - ред), чуть ли не военным вторжением на территорию НАТО и Евросоюза. В посольство России в Риме поступает много звонков от итальянцев со словами признательности.

О «КОРОНЕ»

Справиться с пандемией можно только сообща. Надеюсь, уроки этого кризиса пойдут на пользу нам всем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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