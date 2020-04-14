В Караганде из-за коронавируса застряли медведи и артисты Московского цирка: «Нет денег вернуться в Россию»

Коронавирус «заблокировал» выезд московскому цирку из Караганды. Артисты, прибывшие с животными еще в конце февраля, не могут вернуться обратно в Россию из-за нехватки денег. Казахские СМИ сообщили, что у животных заканчивается корм, а у артистов – деньги. «КП» связалась с продюсером и художественным руководителем частного московского цирка Александром Поповым и выяснила, как они планируют возвращаться домой.

- Наш цирк не принадлежит государственной компании, мы частники. Ежегодно я собираю программу, в которую приглашаю артистов с животными, и мы едем на гастроли. В этом году везли программу «Лазерное шоу. Звезды цирка 2020» в Казахстан, первый город – Караганда, выступления должны были быть с 14 марта. Мы приехали в конце февраля и начали подготовку, - рассказывает Александр Попов.

В Караганду со своими животными приехали артисты из Москвы, Новосибирска, Омска, Америки и Франции. Никто еще тогда не знал о коронавирусе. А потом объявили карантин и вот уже почти два месяца продюсер кормит животных и артистов за свой счет. Думали, что карантин быстро закончится и начнут тур. Но все затянулось и деньги на исходе.

- Только одна фура для транспортировки животных стоит 150-170 тысяч рублей, а у нас их три. В общей сложности, мы на приезд в Караганду потратили около 1,6 млн рублей – на транспорт, на рекламу, - рассказывает Александр Попов, продюсер московского цирка.

- Сколько у вас артистов и какие животные? – спрашиваю.

- 32 человека прибыло, но 15 человек самостоятельно уехали. Еще 17 – остались. Хищников нет – ни львов, ни тигров. У нас тут медведи, еноты, собаки, обезьяны.

- Вы обращались в посольство России? – спрашиваю.

- Да, обещали нас вывезти на самолете. Но мы же животных не бросим. А их перевозить в багажном отделении самолета нельзя, только фурами. А там сейчас на таможне сложности, наверное, животных отправят на месяц на карантин. И ветеринары, и в посольстве сказали, что нам пока лучше побыть там. Пока решили остаться.

- Где сейчас животные? В фурах?

- Нет. Нам местный цирк Караганды предоставил манеж, ветеринаров, подкармливают нас. И местные приносят фрукты, мясо, когда узнали, что мы застряли. Мы и не голодали, конечно, но смотрим вперед, потому что непонятно, когда закончится карантин.

Цирковые артисты надеются, что ограничения в ближайшие недели будут сняты и они смогут выступить для зрителей Караганды, а потом поехать в Алма-Аты, как и планировали.

- Кстати, в Алма-Аты тоже застрял египетский дрессировщик Хамад Кута. Там тоже беда. С ним там тигры, их кормить надо. В Орле тигров четыре дня не кормят. Повсеместно как-то идет. Это государственные цирки своих животных кормят, а мы столкнулись с проблемами, - рассказывает Александр Попов, продюсер московского цирка.